Ціни на нафту в Азії в середу, 3 вересня, пішли вниз. При цьому "чорне золото" коливається поблизу місячного максимуму на тлі нових санкцій США щодо мережі судноплавних компаній і суден.

Агентство Reuters пише, що ціна нафти марки Brent впала на 19 центів, або 0,3%, до 68,95 долара за барель. Ціна нафти марки West Texas Intermediate впала на 16 центів, або 0,2%, до 65,43 долара за барель.

Під час попередньої сесії ціни на нафту зросли більш ніж на 1% після того, як США запровадили нові санкції щодо мережі судноплавних компаній і суден за контрабанду іранської нафти під виглядом іракської.

Старший аналітик ринку в Phillip Nova Пріянка Сачдева повідомила, що ф'ючерси на нафту, як і раніше, підтримуються новими санкціями, які сигналізують про можливість скорочення поставок у майбутньому.

Ринок також очікує результатів зустрічі членів Організації країн-експортерів нафти та їхніх союзників 7 вересня. Аналітики вважають, що група навряд чи внесе зміни в обсяги видобутку на даний момент.

Також підтримуючи ціни, запаси сирої нафти в США, як очікувалося, знизилися минулого тижня, поряд із запасами дистилятів і бензину, за даними опитування Reuters. Аналітики в середньому оцінюють скорочення запасів сирої нафти на 3,4 млн барелів наприкінці серпня.

Однак слабкі економічні дані стримували зростання цін. Виробництво в США скоротилося шостий місяць поспіль, оскільки введені президентом Дональдом Трампом мита підірвали ділову впевненість і економічну активність, що негативно позначилося на перспективах попиту на нафту.

3 серпня ОПЕК+ вирішила збільшила видобуток нафти на 547 000 барелів на добу у вересні. Таким чином, група з квітня 2025 року заявила про збільшення видобутку сумарно на 2,5 мільйона барелів на добу, що тисне на ціни.

Зі свого боку Росія робить Індії величезні знижки на свою нафту, намагаючись схилити Делі на свій бік на тлі погіршення відносин зі США.

