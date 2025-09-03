Російські окупанти завдали удару по залізничній інфраструктурі Кіровоградської області.

Через російську дронову атаку в ніч на середу, 3 вересня, по залізничній інфраструктурі Кіровоградської області, на жаль, постраждали четверо залізничників. Їхній стан задовільний, але ворожий обстріл призвів до затримки низки поїздів, повідомляє "Укрзалізниця" в своєму Telegram-каналі.

Через пошкодження залізничної інфраструктури затримаються наступні поїзди:

№76 Кривий Ріг - Київ,

Відео дня

- №75 Київ - Кривий Ріг,

- №79 Дніпро - Львів,

- №791 Кременчуг - Київ,

- №790 Кропивницький - Київ,

- №121 Херсон - Краматорськ,

- №85 Запоріжжя - Львів,

- №38 Київ - Запоріжжя,

- №37 Запоріжжя - Київ,

- №51 Запоріжжя - Одеса,

- №789 Кропивницький - Київ,

- №119 Дніпро - Хелм,

- №31 Запоріжжя - Перемишль,

- №59 Харків - Одеса,

- №65/165 Харків - Черкаси, Умань,

- №102 Краматорськ - Херсон,

- №80 Львів - Дніпро,

- №120 Хелм - Дніпро,

- №86 Львів - Запоріжжя,

- №8 Одеса - Харків,

- №54 Одеса - Дніпро,

- №254 Одеса - Кривий Ріг.

В компанії запевнили, що залізничники якомога оперативніше намагатимуться відновити пошкоджену інфраструктуру та зроблять все, щоб скоротити час затримки поїздів.

Атаки Росії по Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що "Укрзалізниця" обмежила маршрут низки приміських поїздів в Дніпропетровській області через активність російських обстрілів. Мова йде про поїзди у сполученні Чаплине – Демурине - Чаплине, які курсуватимуть до та з станції Просяна. В повідомленні уточнюється, що поїзд №6148 Чаплине – Демурине було обмежено до станції Просяна, тоді як поїзд №6143 Демурине – Чаплине відправлятиметься зі станції Просяна.

Також ми писали, що німецький оператор Deutsche Bahn та польський PKP Intercity збільшать кількість прямих залізничних рейсів з 11 до 17 в день. Це призведе до зростання транскордонних послуг на 54%. Зміни відбудуться з 14 грудня 2025 року. Повідомляється, що двічі на день курсуватиме новий прямий денний рейс за маршрутом Лейпциг–Вроцлав–Краків–Перемишль в обох напрямках.

Вас також можуть зацікавити новини: