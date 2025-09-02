Княжицький зазначає, що чоловік пішов з сім’ї ще 27 років тому, а на дитину від другого шлюбу не сплачує аліменти.

У справі з підозрюваним у вбивстві колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія Михайла Сцельнікова розповідь про люблячого батька – вигадка і легенда. Але це ідеальний об'єкт для вербовки.

Про це написав народний депутат України Микола Княжицький у Facebook, коментуючи заяви чоловіка, який хоче обміну в Росію, щоб нібито шукати тіло загиблого на війні сина.

"Історія про батька у розпачі, який хоче шукати сина дивна і ось чому. Я знаю маму "Лемберга", Михайла, що зник безвісти. Вона відома письменниця і фотографиня", – написав нардеп.

За його словами, Михайло "Лемберг" з Андрієм Парубієм на початку війни були в одній частині.

"І Андрій, і Михайло, і його мама Олена – патріоти України. Як і Христина Парубій, племінниця Андрія, яка не раз в етері "Еспресо" представляла книгу про "Лемберга" і заходи на його честь", – пише Княжицький.

При цьому він наголошує, що батька "Лемберга" ніхто не знав і не бачив. За його словами, чоловік пішов з родини 27 років тому.

"У нього була друга дитина у другому шлюбі, яку він теж залишив і мав провадження за несплату аліментів. Тому розповідь про люблячого батька – вигадка і легенда. А ось як об'єкт для вербовки і сценарію – ідеальний", – написав Княжицький.

Вбивство Андрія Парубія

30 серпня у Львові чоловік, що замаскувався під кур’єра, застрелив народного депутата від фракції "Європейська солідарність", колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія.

Підозрюваний у вбивстві Михайло Сцельніков в коментарі журналістам у Галицькому райсуді Львова 2 вересня, де йому обирали запобіжний захід, визнав, що вбив нардепа. За його словами, він хоче піти на обмін, щоб в Росії знайти тіло свого сина.

Чоловік заперечував інформацію в ЗМІ про те, що російські спецслужби шантажували його через загиблого сина, щодо повернення його тіла.

Підозрюваний сказав, що хоче, щоб якнайшвидше було винесено вирок, бо хоче, щоб його обміняли на військовополонених, щоб "я зміг поїхати і знайти тіло свого сина". При цьому зазначив, що йому байдуже було кого вбивати, а Парубій "був поруч".

