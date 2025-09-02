Мерц заявив, що Європа повинна зрозуміти, що потрібно робити з військовими злочинцями.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розкритикував російського диктатора Володимира Путіна. В інтерв'ю телеканалу Sat.1, яке вийде сьогодні, він назвав голову Кремля військовим злочинцем, пише N-TV.

"Він (Путін - УНІАН) військовий злочинець. Ймовірно, найсерйозніший військовий злочинець нашого часу, якого ми зараз бачимо в широкому масштабі", - сказав Мерц.

Канцлер додав, що Німеччина і вся Європа повинні зрозуміти, що потрібно робити з військовими злочинцями.

"Тут немає місця поступливості", - підкреслив Мерц.

Мерц звинуватив Росію в атаках по інфраструктурі Німеччини

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Росія регулярно атакує німецьку інфраструктуру. За його словами, ці дії дестабілізують країну.

Мерц додав, що РФ також намагається впливати на громадську думку німецьких громадян, зокрема за допомогою соціальних мереж. Крім того, канцлер ФРН упевнений у тому, що російський диктатор Володимир Путін не відчуває загрози з боку НАТО.

"Володимир Путін більше не поважає жодних міжнародних домовленостей", - підкреслив Мерц.

