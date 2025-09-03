Новий землетрус був магнітудою 5,5.

В Афганістані стався новий сильний землетрус. Кількість загиблих уже перевищила 1400 осіб. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, новий землетрус був магнітудою 5,5. Він стався майже через два дні після того, як сильний землетрус у тому самому регіоні забрав життя понад 1400 осіб і поранив тисячі.

Вівторковий землетрус стався на відносно невеликій глибині - 10 км, на тому ж рівні, що й попередній землетрус. Це був один із найсильніших землетрусів в Афганістані за останні роки, внаслідок якого будинки у віддалених селах повністю зруйнувалися.

Як повідомляється, через новий землетрус почалася паніка, а рятувальні роботи довелося зупинити через каменепади. Очікується, що внаслідок нового землетрусу кількість жертв збільшиться ще більше.

За даними агентства, місцеві жителі все ще розкопують завали в пошуках тих, хто вижив. Багато людей досі перебувають у пастці.

Наразі відомо про загибель 1411 осіб, 3124 дістали поранення. Зруйновано понад 5400 будинків.

У неділю, 31 серпня, на сході Афганістану стався землетрус магнітудою 6. Епіцентр землетрусу залягав на глибині всього 8 км. Подібні поверхневі поштовхи зазвичай призводять до серйозних руйнувань. після землетрусу послідував автершок магнітудою 5,4.

Афганістан схильний до руйнівних землетрусів, особливо в горах Гіндукуш, де сходяться Індійська і Євразійська тектонічні плити.

