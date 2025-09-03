За допомогою військового параду Сі Цзіньпін хотів продемонструвати вогневу міць, в оточенні Путіна, Кім Чен Ина і лідерів інших країн.

Китай провів військовий парад, який прокотився через церемоніальне серце Пекіна - з винищувачами, танками та останніми зразками китайських військових технологій. Це наймасштабніша демонстрація сили і дипломатичного впливу за останні роки.

Парад приймав лідер КНР Сі Цзіньпін, поруч із яким перебували північнокорейський і російський диктатори Кім Чен Ин і Володимир Путін, а також близько двадцяти інших лідерів. Це була рідкісна зустріч автократів, які позиціонують себе в опозиції до світового порядку на чолі зі США, пише The New York Times.

Парад став попередженням країнам, на кшталт США, які Пекін вважає такими, що прагнуть стримати підйом Китаю за допомогою залякувань. Але також Сі Цзіньпін передав приховане послання Тайваню і його міжнародним прихильникам. У своїй промові Сі пообіцяв захищати національний суверенітет і територіальну цілісність, заявивши: "Народно-визвольна армія Китаю завжди була героїчною силою, на яку партія і народ можуть повністю покластися".

Що відбувалося на параді

Парад, присвячений 80-й річниці закінчення Другої світової війни, став кульмінацією багатотижневої кампанії правлячої Комуністичної партії, спрямованої на розпалювання націоналізму, перегляд ролі Китаю в тій війні та утвердження партії як рятівника нації від іноземного агресора - Імператорської Японії, заявляють журналісти.

Апеляція до спогадів про Другу світову війну покликана згуртувати внутрішню підтримку в умовах економічної невизначеності та зростаючих непорозумінь зі США з питань торгівлі та інших розбіжностей.

"Китайська нація - велика нація, яка не боїться тиранії і твердо стоїть на власних ногах. Коли в минулому ми стикалися з боротьбою на життя і смерть між справедливістю і злом, світлом і темрявою, прогресом і реакцією, китайський народ об'єднувався в ненависті до ворога і піднімався на опір", - заявив лідер КНР.

При цьому підкреслюється, що Китай разом із Росією подають свою версію Другої світової війни та ролі, яку їхні країни відіграли в її завершенні.

На думку автократів, "гегемоністські сили" досі хочуть нав'язати їм чужу модель і не допустити їхнього законного місця у світі. "Тепер вони хочуть використати пам'ять про війну, щоб прищепити майбутнім поколінням імунітет до західних цінностей і узаконити той світовий порядок, який вони представляють", - сказав доцент Американського університету Джозеф Торіган.

The Telegraph повідомляється, що на параді показали нові протикорабельні ракети і цілий арсенал озброєнь, включно з підводними дронамі і безпілотними бойовими літаками, що підкреслюють інвестиції Китаю у військові інновації. Були представлені різні типи китайських ракет "Дунфен", включно з балістичними ракетами малої, середньої, середньої та міжконтинентальної дальності, які можуть нести ядерні боєголовки ("Дунфен-31", "Дунфен-5С").

Також площею пройшла демонстрація гіперзвукової ракети середньої дальності "Дунфен-17".

"Сі прагне визнання Китаю як центральної світової держави і хоче змінити міжнародну систему так, щоб вона краще відповідала його уподобанням. Він вважає присутність інших лідерів на своєму параді підтвердженням прогресу до цих цілей", - заявив директор Китайського центру імені Джона Торнтона при Інституті Брукінгса Раян Хасс.

