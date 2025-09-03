Це фото не є новим, зазначили в конструкторському бюро.

У мережі опублікували фото нового українського КАБа на винищувачі МіГ-29. Розробник цієї зброї – конструкторське бюро "Медоїд" – розкрив подробиці щодо новинки.

У коментарі виданню Defense Express у бюро підтвердили, що на фото дійсно була їхня розробка. При цьому наголошується, що це фото – не нове, воно було зроблено під час одного з етапів випробувань. Тож припущення щодо бойового використання українського виробу не відповідають дійсності, додають автори.

"Розробка модуля, який дозволяє перетворити звичайну авіабомбу на плануючу, зараз продовжує знаходитись на етапі випробувань, на підставі спільного рішення між КБ та Міноборони, та рухається у бік державних, проходження яких є умовою для прийняття на озброєння", – йдеться в матеріалі.

Видання зазначає, що за два місяці після першої появи на публіці українського КАБа було проведено кропітку роботу над системами навігації. Було досягнуто заданої точності влучання. Зараз розробники націлилися на те, щоб досягти дальності польоту при середньовисотному скиданні у 80 км.

При цьому прогрес робіт стримується браком фінансувань, оскільки державних коштів на цю розробку не надавали. Через це виробництво дослідних зразків та робота над КАБом ведеться коштом самих розробників та завдяки допомозі небайдужих, розповідають автори.

"Зрештою орієнтовна вартість КАБа складає близько 25 тисяч доларів. І звісно кожне його випробування з літака означає додаткові витрати на виробництво нового прототипу", – додає видання.

Візуально розробка бюро "Медоїд" повторює конструкцію російського УМПК, при чому зробили це свідомо. Автори пояснюють, що скопіювати те, що працює у ворога та розраховано на масове виробництво – прагматичне рішення. Проте "начинка" самого українського КАБа – нова, з урахуванням можливостей співпраці із закордонними партнерами та власних виробничих можливостей.

"Також, можливо, потребує пояснення інформація щодо носія цього засобу далекобійного ураження. На відео з полігонним випробуванням наприкінці червня КАБ був скинутий з фронтового бомбардувальника Су-24М. Але цей літак не має бути його штатним носієм, а був використаний лише як випробувальна платформа. У якості носія КАБів, як і інших високоточних бомб західного виробництва, розглядаються саме винищувачі. Тому випробування виробу вже з МіГ-29 цілком закономірний крок", – констатує Defense Express.

Що відомо про новий український КАБ

Про те, що Україна розробляє свій аналог російського МПК, було відомо ще в червні. Тоді український КАБ міг здійснювати плануючий політ на 60 кілометрів.

При цьому український боєприпас має перевагу – нею називали потенційно більшу точність. Водночас вартість однієї одиниці оцінювали у приблизно 1,2 млн гривень або 25 тис доларів.

