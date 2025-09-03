Низка рейсів ще очікує відновлення інфраструктури та затримується.

Внаслідок ворожого обстрілу 3 вересня залізничної інфраструктури в Кіровоградській області низка поїздів відправились в обʼїзд пошкодженої ділянки. Це спричинить затримки цих рейсів до 7 годин, повідомляє пресслужба "Укрзалізниці" у Telegram.

В УЗ наголосили, що залізничники намагатимуться максимально скоротити час затримки поїздів.

Вже відправились в обʼїзд та надолужують затримку такі рейси:

№75 Київ - Кривий Ріг;

№791 Кременчуг - Київ;

№85 Запоріжжя - Львів;

№79 Дніпро - Львів;

№51 Запоріжжя - Одеса;

№119 Дніпро - Хелм;

№37 Запоріжжя - Київ;

№31 Запоріжжя - Перемишль;

№121 Херсон - Краматорськ;

№59 Харків - Одеса;

№65/165 Харків - Черкаси, Умань.

Водночас низка рейсів ще очікує відновлення інфраструктури та затримується.

Це стосується рейсів:

№76 Кривий Ріг - Київ;

№102 Краматорськ - Херсон;

№38 Київ - Запоріжжя;

№80 Львів - Дніпро;

№120 Хелм - Дніпро;

№86 Львів - Запоріжжя;

№54 Одеса - Дніпро;

№254 Одеса - Кривий Ріг;

№8 Одеса - Харків.

Детальний перелік затримки всіх рейсів можна оперативно дивитись на сайті УЗ.

Атака Росії по Україні - головні новини

У ніч на 3 вересня росіяни завдали масованого удару по низці українських областей, в наслідок чого постраждали об'єкти "Укрзалізниці", а тисячі українців залишилися без електроенергії.

Глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що у місті Знам’янка Кіровоградської області внаслідок атаки дронів постраждали об'єкти "Укрзалізниці", було поранено п'ять осіб.

