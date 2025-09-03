Внаслідок ворожого обстрілу 3 вересня залізничної інфраструктури в Кіровоградській області низка поїздів відправились в обʼїзд пошкодженої ділянки. Це спричинить затримки цих рейсів до 7 годин, повідомляє пресслужба "Укрзалізниці" у Telegram.
В УЗ наголосили, що залізничники намагатимуться максимально скоротити час затримки поїздів.
Вже відправились в обʼїзд та надолужують затримку такі рейси:
- №75 Київ - Кривий Ріг;
- №791 Кременчуг - Київ;
- №85 Запоріжжя - Львів;
- №79 Дніпро - Львів;
- №51 Запоріжжя - Одеса;
- №119 Дніпро - Хелм;
- №37 Запоріжжя - Київ;
- №31 Запоріжжя - Перемишль;
- №121 Херсон - Краматорськ;
- №59 Харків - Одеса;
- №65/165 Харків - Черкаси, Умань.
Водночас низка рейсів ще очікує відновлення інфраструктури та затримується.
Це стосується рейсів:
- №76 Кривий Ріг - Київ;
- №102 Краматорськ - Херсон;
- №38 Київ - Запоріжжя;
- №80 Львів - Дніпро;
- №120 Хелм - Дніпро;
- №86 Львів - Запоріжжя;
- №54 Одеса - Дніпро;
- №254 Одеса - Кривий Ріг;
- №8 Одеса - Харків.
Детальний перелік затримки всіх рейсів можна оперативно дивитись на сайті УЗ.
Атака Росії по Україні - головні новини
У ніч на 3 вересня росіяни завдали масованого удару по низці українських областей, в наслідок чого постраждали об'єкти "Укрзалізниці", а тисячі українців залишилися без електроенергії.
Глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що у місті Знам’янка Кіровоградської області внаслідок атаки дронів постраждали об'єкти "Укрзалізниці", було поранено п'ять осіб.