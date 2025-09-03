Залізничники намагатимуться максимально скоротити час затримки поїздів / фото УНІАН, Віктор Ковальчук

Внаслідок ворожого обстрілу 3 вересня залізничної інфраструктури в Кіровоградській області низка поїздів відправились в обʼїзд пошкодженої ділянки. Це спричинить затримки цих рейсів до 7 годин, повідомляє пресслужба "Укрзалізниці" у Telegram. 

В УЗ наголосили, що залізничники намагатимуться максимально скоротити час затримки поїздів.

Вже відправились в обʼїзд та надолужують затримку такі рейси:

  • №75 Київ - Кривий Ріг;
  • №791 Кременчуг - Київ;
  • №85 Запоріжжя - Львів;
  • №79 Дніпро - Львів;
  • №51 Запоріжжя - Одеса;
  • №119 Дніпро - Хелм;
  • №37 Запоріжжя - Київ;
  • №31 Запоріжжя - Перемишль;
  • №121 Херсон - Краматорськ;
  • №59 Харків - Одеса;
  • №65/165 Харків - Черкаси, Умань.

Водночас низка рейсів ще очікує відновлення інфраструктури та затримується. 

Це стосується рейсів:

  • №76 Кривий Ріг - Київ;
  • №102 Краматорськ - Херсон;
  • №38 Київ - Запоріжжя;
  • №80 Львів - Дніпро;
  • №120 Хелм - Дніпро;
  • №86 Львів - Запоріжжя;
  • №54  Одеса - Дніпро;
  • №254 Одеса - Кривий Ріг;
  • №8 Одеса - Харків.

Детальний перелік затримки всіх рейсів можна оперативно дивитись на сайті УЗ.

Атака Росії по Україні - головні новини

У ніч на 3 вересня росіяни завдали масованого удару по низці українських областей, в наслідок чого постраждали об'єкти "Укрзалізниці", а тисячі українців залишилися без електроенергії.

Глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що у місті Знам’янка Кіровоградської області внаслідок атаки дронів постраждали об'єкти "Укрзалізниці", було поранено п'ять осіб.

