Повідомляється, що в Росії можуть початися серйозні економічні проблеми.

Українські дрони методично б'ють по російській нафтовій інфраструктурі, і за останні тижні це вивело з ладу значну частину потужностей з переробки нафти, спричинивши внутрішній дефіцит і поставивши найважливішу стратегічну галузь Кремля на межу зриву.

Криза збіглася із заявами західних союзників України про те, що економічний тиск - найкращий спосіб змусити кремлівського диктатора Володимира Путіна припинити війну. Три європейські чиновники повідомили Politico, що у них спільне розуміння: поєднання санкцій і прицільних ударів змусить Путіна сісти за стіл переговорів.

Хоч оцінити масштаби пошкоджень складно, аналітики вважають, що наразі виведено з ладу від 15 до 20 відсотків паливного виробництва Росії, через що Москва запровадила заборону на експорт, і в провінційних містах утворилися черги на заправках.

Повідомляють, що такі удари тривають уже понад рік, але зараз їхній ефект відчувається сильніше, ніж будь-коли: санкції та відсутність західної техпідтримки роблять ремонт НПЗ у Росії набагато складнішим.

За словами колишнього офіцера розвідки британської армії Філіпа Інгрема, ця тактика - "ключова частина війни", яку активно просуває глава української розвідки Кирило Буданов.

"Він дістав старе керівництво союзників із диверсійних операцій часів Другої світової та адаптував його до цього конфлікту - бити по росіянах на оперативному рівні, руйнуючи їхню здатність постачати на фронт людей і ресурси. Зеленський прямо сказав: Україна не може виграти суто тактично на лінії фронту, але хто контролює оперативний рівень - той виграє війну загалом", - підкреслив він.

За словами Інгрема, російська економіка "поки що не на межі колапсу". Пройде 12-18 місяців, перш ніж Путін всерйоз занепокоїться. Але ці терміни можуть різко скоротитися, якщо Україна посилить свої атаки.

Наслідки ударів по російській інфраструктурі

Російська влада змушена була продовжити заборону на експорт бензину до вересня, що позбавляє Кремль такої потрібної валюти. За словами глави аналізу сирої нафти в Kpler Хомаюна Фалакшахі, це прямий наслідок виведення з ладу найбільших заводів. Ситуацію погіршує те, що багато заводів у вересні мають піти на техобслуговування, що загрожує ще тривалішими простоями.

Гендиректор організації "Надія для України" Юрій Бойєчко вважає, що економічний біль підштовхне Росію до перемовин уже цієї осені:

"Якщо Україна продовжить атаки на нафтову інфраструктуру до середини осені, це може спричинити серйозні економічні проблеми всередині Росії - такі, що змусять Путіна вести переговори по-справжньому і закінчити війну".

У цей момент ЄС готується ввести новий, 19-й пакет санкцій. ЗМІ пише, що серйозних обмежень в енергетиці поки що не очікується. Документ, що обговорювався на неформальній зустрічі міністрів енергетики, показав: Брюссель розглядає можливість копіювати стратегію тарифів США, щоб ще сильніше вдарити по економіці Росії.

Удари України по НПЗ - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що українські удари по НПЗ у Росії підняли ціни на нафту. Ціна нафти марки Brent зросла на 37 центів, або 0,54%, до 68,52 долара за барель, а ціна нафти марки WTI - на 1,01 долар, або 1,58%, до 65,02 долара за барель.

Reuters, у свою чергу, підрахувало масштаб втрат ворога. Повідомляється, що удари БПЛА зупинили енергетичні об'єкти Росії, які забезпечували щонайменше 17% російських нафтопереробних потужностей.

