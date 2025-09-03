Він пояснив, що страх російських наглядачів у тюрмі проявлявся у їхній поведінці, "вони переживали, що ми щось можемо вчудити".

В останній день на "Азовсталі" перед полоном українські захисники знищували усі засоби зв'язку, зброю та речі.

Про це сказав військовий, заступник командира 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов" Святослав "Калина" Паламар в інтерв’ю Українській правді.

"Це була ліквідація всього. Телефон, інші засоби зв'язку, уся зброя, знищував речі, які в мене були. І всі інші займалися тим самим. Ми робили все для того, щоб не залишити ворогу нічого. Це флешки, інформація, все що було паперове – все знищували", - пояснив "Калина".

Він додав, що всі виходили в полон і не могли нічого сховати.

Після виходу з "Азовсталі" всіх відправили в "Оленівку", там, за словами військового, вночі проводились допити. Пізніше було шикування.

"Пам'ятаю коптер підлітає, така зйомка нас на рівні облич ведеться. Далі забрали нас у машини для ув'язнених, мішок на голову, наручники. Ми в тій машині їхали, спека ще була страшна. Дорога довга, я точно не знаю, скільки часу, але враження, що годин шість. Потім виводять з машин. Перший пішов, другий, тільки чую – ой…", - поділився військовий.

Він уточнив, що військовополонених побили, потім накинули мішок на голову і погрузили в літак.

"Ми цілий день летіли – ні води, нічого. Але потім нас затрамбували в машину і привезли в якусь тюрму", - сказав він і припустив, що їх відвезли в тюрму на сході РФ, тому що довго летіли, годин 4–5.

"Перевдягнули, лицем до стіни, дали тазик, шльопанці, труси, піджачок, штани і теж ті всі мішки, руки назад і кудись завели в камеру. Весь цей час мене не дьоргали. Десь до місяця часу мене взагалі не чіпали. Де я, що я, котра година, я не знав. Відкривається віконечко, дають якусь похльобку, закривається віконечко. І все", - розповів "азовець".

"Зубним порошком малював собі полосочки, щоб знати, який день. Росіяни заходили в камеру: "Лицом к окну!". І стирали, щоб я не розумів, який час. Ну вони об'єктивно нас боялися", - зазначив Паламар.

Він пояснив, що їхній страх проявлявся у поведінці, "вони переживали, що ми щось можемо вчудити". Крім того, була надмірна обережність, в камері нічого зайвого не залишали.

"Знаєте, у них система ця ГУЛАГ – напрацьована роками. Хіднички по коридору м'які, щоб не чути було кроків. Специфічна поведінка, звуки повороту ключа – все прямо до дрібниць відпрацьовано", - поділився спостереженнями військовий.

Святослав Паламар на війні

"Калина" з перших днів російського вторгнення в Україну брав участь в обороні Маріуполя.

20 травня 2022 року за наказом вищого військового керівництва України здався у полон. 21 вересня 2022 року за посередництва президента Туреччини Реджепа Ердогана та принца Саудівської Аравії Мухаммеда ібн Салмана в рамках обміну військовополоненими на зрадника України Віктора Медведчука, відправлений до Туреччини.

8 липня 2023 року військовий повернувся в Україну.

