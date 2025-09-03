Впоратися буде непросто.

Серед інтернет-користувачів дуже популярні різноманітні головоломки та оптичні ілюзії. Серед таких викликів і завдання на пошук слів.

Це різновид головоломки, в якому потрібно знайти приховане слово серед десятків літер. Це чудовий спосіб перевірити свою кмітливість і спостережливість. УНІАН підготував для вам дещо цікаве.

Чи знали ви, що регулярне вирішення таких задачок може допомогти поліпшити концентрацію уваги, спостережливість, памʼять та навички вирішення проблем. Хочете перевірити, наскільки швидкі ваші очі?

Для початку, розберемося, як це працює. Ви побачите перед собою зображення, де десятки літер розташовані в рядках. Десь серед цього хаосу ми заховали конкретне слово – "борщ".

Ваше завдання полягає в тому, щоб це слово відшукати. Зробити це можна, поєднавши літери в осмислену комбінацію по горизонталі чи по вертикалі.

Та памʼятайте, що час на відповідь обмежений. У вас буде всього 10 секунд. Для зручності можете встановити таймер.

Готові? Час пішов! Уважно роздивіться зображення.

Що ж, час вичерпано. Чи вдалося вам помітити слово "борщ" за відведені 10 секунд? Якщо ви впоралися, у вас дійсно дуже гострий зір. Яскравий фон міг перебирати на себе всю увагу. До речі, найуважніші також могли помітити, що під літерами "сховалася" тарілка борщу.

Відповідь:

Більше завдань на пошук слова

Пропонуємо вам перевірити свою уважність до деталей у головоломці, де треба відшукати слово "Земля". Зробити це треба за 11 секунд, тож діяти доведеться швидко.

Або ж можете спробувати знайти слово "ромашка". На це завдання ми відвели 10 секунд.

