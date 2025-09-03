У Пекіні відбувся військовий парад із демонстрацією величезної кількості озброєння.

Голова КНР Сі Цзіньпін, а також північнокорейський і російський диктатори Кім Чен Ин і Володимир Путін уперше публічно з'явилися разом, очоливши військовий парад у Пекіні на честь 80-ї річниці закінчення Другої світової війни.

Вони стримано спостерігали, як вишикувані в ряди солдати, моряки, льотчики і льотчиці готувалися пройти маршем, за ними йшла новітня техніка Народно-визвольної армії Китаю, пише The Times. Парад відкрив військовий оркестр і хор, а Сі та його гості привітали ветеранів у почесних місцях.

Після промови, в якій прозвучала данина минулому і обіцянка мирного майбутнього, китайський лідер піднявся в спеціальний автомобіль і прийняв парад уздовж маршруту. Колона пройшла проспектом Чан'аньцзе - Авеню Вічного Миру, головною магістраллю Пекіна.

Повідомляється, що захід не був загальнодоступним: за винятком спеціально відібраних глядачів, яких вночі привезли автобусами і розмістили на тимчасових трибунах. Центр міста був перекритий, місцевих жителів тримали подалі.

Підготовка до параду велася давно. За масштабом і політичним значенням він перевершив усі попередні - як десятирічні паради на честь заснування КНР і перемоги комуністів у громадянській війні 1949 року, так і пам'ятний захід 2015 року на честь закінчення Другої світової.

Саме проведення подібних парадів на честь Другої світової - ініціатива голови КНР. Раніше війна китайського народу проти японської агресії, як її називають у Китаї, не вважалася вартою особливої згадки, адже тоді країною керувала націоналістична партія Гоміньдан, повалена комуністами через чотири роки.

Сі Цзіньпін же вписав Другу світову у власний наратив "великого відродження Китаю". Тепер це не контраст до комуністичної перемоги, а героїчний опір китайців японському вторгненню, що став початком шляху до сили та процвітання.

Лідер Китаю залюбки використовує кадри параду, які транслюють по всьому світу, щоб продемонструвати свою підтримку Путіну і Кіму - і водночас підкреслити лідерство в їхньому альянсі.

ЗМІ також пише, що при цьому Сі Цзіньпін зобразив більш позитивний образ історичного союзу з Британією та США і заявив, що відносини варто відродити.

Раніше УНІАН повідомляв, що Китай на параді показав нову міжконтинентальну ракету DF-61. Її вперше показали публічно на восьмиколісній мобільній платформі, але це не все. Світ загалом побачив весь арсенал Піднебесної, що формує "ядерну тріаду".

Крім того, у Sky News пояснили, чому військовий парад у Китаї важливий для України. Наша країна уважно стежить за подіями в Пекіні, адже міжнародна демонстрація підтримки може стати сигналом щодо посилення військово-політичних союзів довкола Росії.

