Зазначається, що Михайло Сцельніков спілкувався з сином дуже рідко.

Колишня дружина підозрюваного у вбивстві народного депутата України Андрія Парубія Михайла Сцельнікова, письменниця Олена Чернінька розповіла, що коли їх спільний син пішов воювати за Україну, то вони з батьком сильно посварилися через розбіжності в політичних поглядах.

Про це вона написала у Facebook. Жінка зазначила, що хоче роз'яснити ситуацію, оскільки зараз розповсюджується дуже багато різної інформації – як правдивої, так і безглуздої.

"З колишнім чоловіком ми розійшлись в 1998 році. А офіційно з документом – у 2000 році. Ростила я сина одна. Іноді батько з'являвся. Як то на 1 вересня в перший клас чи на якусь значну подію. З сином спілкувався, але дуже рідко. Коли "Лемберг" пішов на війну, вони дуже посварились. І "Лемберг" скрізь заблокував пращура. Бо один був патріот, а інший ні. Після загибелі сина мені довелось спілкуватись з його батьком. Документи, слідчі, ДНК тощо", – зауважила Олена Чернінька.

Відео дня

За її словами, "ні дружби, ні ворожнечі не було". Нечасте спілкування між нею і колишнім чоловіком було лише з приводу зникнення сина-військового, додала вона.

"Виховувала я Михайла-Віктора справжнім мужнім чоловіком. Про це можна прочитати в моїй книзі, де жодної згадки про батька немає", – додала жінка.

При цьому вона зазначила, що новини із суду у справі про вбивство Андрія Парубія шокували її родину.

"Мій син герой загинув за Україну. Пройшов Київ, Запоріжжя, Миколаїв і сам напросився на перевод у Бахмут в 93 бригаду. В найгарячішу точку. Був молодшим сержантом, командиром відділення розвідвзводу. І загинув, як Герой. Герої не вмирають!" – наголосила вона у дописі.

Справа про вбивство Андрія Парубія

Нагадаємо, 30 серпня у Львові був убитий народний депутат, колишній голова Верховної Ради України Андрій Парубій.

Підозрюваного вже затримали – ним виявився 52-річний Михайло Сцельніков. Йому повідомлено про підозру в умисному вбивстві та незаконному поводженні зі зброєю.

Перед засіданням суду він пояснив свій вчинок тим, що хоче отримати вирок, щоб його обміняли в Росію і там він нібито буде шукати тіло свого сина.

Вас також можуть зацікавити новини: