Під повітряною атакою росіян перебувала ціла низка українських областей, у кожній з яких є наслідки прильотів.

У ніч на 3 вересня росіяни завдали масованого удару по низці українських областей, в наслідок чого постраждали об'єкти "Укрзалізниці", тисячі українців залишилися без електроенергії.

Зокрема, як повідомив очільник Кіровоградської обласної військової адміністрації (ОВА) Андрій Райкович, у місті Знам’янка Кіровоградської області внаслідок атаки дронів постраждали об'єкти "Укрзалізниці", поранено 5 осіб.

"У Знам’янці тривають роботи з ліквідації наслідків ворожої дронової атаки. Пошкоджено 28 житлових будинків, один - зруйновано повністю. Головні осередки пожеж локалізовані", - зазначили в ОВА.

Крім того, виникли займання приватних будинків. У громаді наразі відсутня електрика.

"Укрзалізниця" повідомила, що внаслідок удару в Кіровоградській області постраждали четверо залізничників, вони госпіталізовані. Через пошкодження залізниці затримуються понад 20 поїздів, в тому числі міжнародні:

№ 76 Кривий Ріг - Київ;

№ 75 Київ - Кривий Ріг;

№ 79 Дніпро - Львів;

№ 791 Кременчук - Київ;

№ 790 Кропивницький - Київ;

№ 121 Херсон - Краматорськ;

№ 85 Запоріжжя - Львів;

№ 38 Київ - Запоріжжя;

№ 37 Запоріжжя - Київ;

№ 51 Запоріжжя - Одеса;

№ 789 Кропивницький - Київ;

№ 119 Дніпро - Хелм;

№ 31 Запоріжжя - Перемишль;

№ 59 Харків - Одеса;

№ 65/165 Харків - Черкаси, Умань;

№ 102 Краматорськ - Херсон;

№ 80 Львів - Дніпро;

№ 120 Хелм - Дніпро;

№ 86 Львів - Запоріжжя;

№ 8 Одеса - Харків;

№ 54 Одеса - Дніпро;

№ 254 Одеса - Кривий Ріг.

В Івано-Франківській області ціллю країни-агресорки став об'єкт інфраструктури, повідомила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Вона додала, що наразі про постраждалих даних немає.

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) додала, що рятувальники ліквідовують масштабну пожежу, що виникла на складах.

А в Ніжині Чернігівської області вранці окупанти вдарии по об'єкту критичної інфраструктури, внаслідок чого місто частково залишилось без світла та води, йдеться у повідомленні Ніжинської міськради.

Як деталізував керівник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, без електрики залишилися понад 30 тис. домогосподарств у Ніжинському районі.

Голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін також поділився даними про нічну атаку окупантів на область. Так, за його даними, область була атакована ракетами та дронами двічі - вночі та зранку.

"Працювали сили ППО. Є збиття, але є й пошкодження. На щастя, інформації про травмованих чи загиблих наразі не надходило", - деталізував він.

Тюрін додав, що станом на зараз відомо про пожежу на території гаражного комплексу, пошкоджено тролейбус, вибито вікна в житлових будинках, пошкоджено нежитлові приміщення.

Крім того, у Вишгороді Київської області внаслідок ворожої атаки пошкоджена багатоповерхівка. Як повідомили у Нацполіції через падіння уламків відбулося загоряння автівки біля багатоповерхівки.

"Інформація про постраждалих наразі відсутня", - зазначили у Нацполіції.

Нічний удар по Україні

У ніч на 3 вересня окупанти засдали масованого удару по Україні. Ворог атакував відразу кілька областей.

У Повітряних силах повідомили, що росіяни для удару використали ударні безпілотники та ракети повітряного та морського базування. Загалом під час удару Повітряні сили виявили та здійснили супровід 526 засобів повітряного нападу.

