У ніч на 3 вересня росіяни завдали масованого удару по низці українських областей, в наслідок чого постраждали об'єкти "Укрзалізниці", тисячі українців залишилися без електроенергії.
Зокрема, як повідомив очільник Кіровоградської обласної військової адміністрації (ОВА) Андрій Райкович, у місті Знам’янка Кіровоградської області внаслідок атаки дронів постраждали об'єкти "Укрзалізниці", поранено 5 осіб.
"У Знам’янці тривають роботи з ліквідації наслідків ворожої дронової атаки. Пошкоджено 28 житлових будинків, один - зруйновано повністю. Головні осередки пожеж локалізовані", - зазначили в ОВА.
Крім того, виникли займання приватних будинків. У громаді наразі відсутня електрика.
"Укрзалізниця" повідомила, що внаслідок удару в Кіровоградській області постраждали четверо залізничників, вони госпіталізовані. Через пошкодження залізниці затримуються понад 20 поїздів, в тому числі міжнародні:
- № 76 Кривий Ріг - Київ;
- № 75 Київ - Кривий Ріг;
- № 79 Дніпро - Львів;
- № 791 Кременчук - Київ;
- № 790 Кропивницький - Київ;
- № 121 Херсон - Краматорськ;
- № 85 Запоріжжя - Львів;
- № 38 Київ - Запоріжжя;
- № 37 Запоріжжя - Київ;
- № 51 Запоріжжя - Одеса;
- № 789 Кропивницький - Київ;
- № 119 Дніпро - Хелм;
- № 31 Запоріжжя - Перемишль;
- № 59 Харків - Одеса;
- № 65/165 Харків - Черкаси, Умань;
- № 102 Краматорськ - Херсон;
- № 80 Львів - Дніпро;
- № 120 Хелм - Дніпро;
- № 86 Львів - Запоріжжя;
- № 8 Одеса - Харків;
- № 54 Одеса - Дніпро;
- № 254 Одеса - Кривий Ріг.
В Івано-Франківській області ціллю країни-агресорки став об'єкт інфраструктури, повідомила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Вона додала, що наразі про постраждалих даних немає.
Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) додала, що рятувальники ліквідовують масштабну пожежу, що виникла на складах.
А в Ніжині Чернігівської області вранці окупанти вдарии по об'єкту критичної інфраструктури, внаслідок чого місто частково залишилось без світла та води, йдеться у повідомленні Ніжинської міськради.
Як деталізував керівник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, без електрики залишилися понад 30 тис. домогосподарств у Ніжинському районі.
Голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін також поділився даними про нічну атаку окупантів на область. Так, за його даними, область була атакована ракетами та дронами двічі - вночі та зранку.
"Працювали сили ППО. Є збиття, але є й пошкодження. На щастя, інформації про травмованих чи загиблих наразі не надходило", - деталізував він.
Тюрін додав, що станом на зараз відомо про пожежу на території гаражного комплексу, пошкоджено тролейбус, вибито вікна в житлових будинках, пошкоджено нежитлові приміщення.
Крім того, у Вишгороді Київської області внаслідок ворожої атаки пошкоджена багатоповерхівка. Як повідомили у Нацполіції через падіння уламків відбулося загоряння автівки біля багатоповерхівки.
"Інформація про постраждалих наразі відсутня", - зазначили у Нацполіції.
Нічний удар по Україні
У ніч на 3 вересня окупанти засдали масованого удару по Україні. Ворог атакував відразу кілька областей.
У Повітряних силах повідомили, що росіяни для удару використали ударні безпілотники та ракети повітряного та морського базування. Загалом під час удару Повітряні сили виявили та здійснили супровід 526 засобів повітряного нападу.