Пекін показав "ядерну тріаду" під час масштабного військового параду на площі Тяньаньмень.

Китай під час масштабного військового параду у Пекіні продемонстрував новітні стратегічні озброєння, серед яких — міжконтинентальна балістична ракета DF-61. Про це повідомляє CNN.

Парад відбувся на площі Тяньаньмень у столиці Китаю. DF-61 вперше показали публічно на восьмиколісній мобільній платформі.

Окрім неї, Пекін представив балістичну ракету повітряного базування JL-1, підводну МБР JL-3, а також оновлену версію наземної ракети DF-31.

За даними державного агентства "Сіньхуа", уперше було продемонстровано повний арсенал далекобійних стратегічних систем, що формують так звану "ядерну тріаду" — сили на суходолі, в морі та у повітрі. У публікації підкреслюється, що цей арсенал є "стратегічним козирем для захисту національного суверенітету та відстоювання гідності".

Назва DF-61 раніше використовувалася у 1970-х роках для рідкопаливної ракети, розробку якої закрили ще у 1978 році.

Російське пропогандистське "РИА-Новости" пише, що DF-5C радіусом ураження охоплює всю планету.

Як повідомляв УНІАН, Китай провів військовий парад, який прокотився через церемоніальне серце Пекіна - з винищувачами, танками та останніми зразками китайських військових технологій. Це наймасштабніша демонстрація сили і дипломатичного впливу за останні роки.

Парад, присвячений 80-й річниці закінчення Другої світової війни, став кульмінацією багатотижневої кампанії правлячої Комуністичної партії, спрямованої на розпалювання націоналізму, перегляд ролі Китаю в тій війні та утвердження партії як рятівника нації від іноземного агресора - Імператорської Японії.

Вас також можуть зацікавити новини: