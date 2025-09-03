Лавров перелічив всі умови, які вимагає виконати Кремль від України для того, щоб закінчилася війна.

Для досягнення тривалого миру, Україні слід визнати і закріпити в міжнародно-правовій формі нові "територіальні реалії", заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв’ю індонезійській газеті Kompas, яке опубліковане на сайті МЗС РФ.

Він додав, що ці "реалії" склалися після приєднання Криму, Севастополя, "ДНР" та "ЛНР", а також Запорізької та Херсонської областей до Росії внаслідок так званих "референдумів".

"Має бути гарантований нейтральний, позаблоковий і без’ядерний статус України. Ці умови були зафіксовані в Декларації про державний суверенітет України 1990 року, і саме на їхній основі Росія та міжнародна спільнота визнали українську державність", - заявив Лавров.

Голова МЗС Росії зауважив, що кожна зі сторін представила свою точку зору щодо передумов для припинення конфлікту. За його словами, глави делегацій перебувають в прямому контакті. Лавров додав, що Росія очікує на продовження переговорів.

Російський політик також зазначив, що адміністрація президента США Дональда Трампа останнім часом докладає значних дипломатичних зусиль щодо ситуації в Україні.

Також Лавров заявив, що буцімто без усунення основних причин конфлікту, які включають загрози безпеці Росії, які виникли через розширення НАТО та спроб втягнути в Альянс Україну, неможливо досягти стійкого миру.

Окрім цього, голова МЗС Росії вважає за необхідне сформувати нову систему гарантій безпеки для Росії та України як невід'ємну частину загальноєвропейської архітектури рівної та неподільної безпеки в Євразії.

Він також заявив про необхідність забезпечити відновлення і дотримання прав людини на територіях, що залишаються "під контролем Києва". Зокрема, Лавров перелічив, що мова йде про російську мову, традиції, православ’я та російськомовні ЗМІ.

Раніше УНІАН повідомляв, що прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що переговорні групи Росії та України перебувають в контакті, але точної дати наступного раунду переговорів немає. Пєсков наголосив, що російська сторона "зберігає свою налаштованість на врегулювання українського конфлікту політико-дипломатичними методами". Речник Путіна додав, що для цього також потрібна й "взаємність з боку України".

Також ми писали, що прессекретар Путіна Дмитро Пєсков звинуватив Європу у войовничих настроях. Він додав, що саме Європа заважає закінченню війни, тоді як Путін не відмовився категорично обговорювати умови миру з українським президентом. Пєсков відзначив зусилля президента США Дональда Трампа щодо виведення процесу в мирне русло.

