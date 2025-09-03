Продати долар можна в середньому за курсом 41,12 грн, а євро – 47,90 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 3 вересня, залишився на попередньому рівні – 41,60 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,12 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав одразу на 25 копійок і складає 48,55 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 47,90 гривні за євро.

Який курс долара до гривні в обмінниках

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,35 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,27 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 48,30 грн/євро, а курс продажу - 48,13 грн/євро.

Національний банк України встановив на 3 вересня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,36 гривні за долар, таким чином, українська валюта зміцнилася на 1 копійку.

По відношенню до євро гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на середу установлено на рівні 48,18 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 29 копійок.

Аналітики нвестгрупи ICU вважають, що НБУ зберігає курс гривні до долара близько 41,3 гривні уже два тижні, а обсяг інтервенцій – нижче від середньотижневого значення за час повномасштабної війни. Проте невдовзі регулятор може перейти до помірного ослаблення національної валюти.

