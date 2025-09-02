Здалеку острів може здаватися мальовничим, але насправді там самі руїни.

Темний туризм набуває популярності останнім часом. Одне з найцікавіших місць, яке можуть відвідати поціновувачі такого відпочинку — острів Повелья біля Венеції.

Завзятий турист і тревел-блогер Адам Марк давно досліджує таємничі та покинуті місця. У недавньому інтерв’ю Daily Mail він розповів про свій досвід відвідування Повельї.

Для початку слід зауважити, що острів має досить моторошну історію, через яку отримав назву "Острів привидів". У 1700-х роках він використовувався як карантинна станція для хворих на чуму. Вважається, що там поховано тисячі людей – тих, хто так і не пережив карантин. Пізніше на Повельї розміщувалася психіатрична лікарня. Однак в останні півстоліття острів залишається покинутим.

Адам потрапив до Повелії сумнівними способами, оскільки офіційно острів закритий для відвідувачів через небезпечний стан деяких будівель. Він провів там три години зі своєю подругою і досліджував те, що, на його думку, було "занедбаним" житловим блоком з годинниковою вежею.

"Багато сходів обвалилися, плющ проникає крізь вікна, щось подібне можна побачити у фільмі "Розкрадачка гробниць", — згадує Адам.

Він згадує, що місцевість була "повністю заросла", і саме там він натрапив на "величезну в'язницю", яка була "настільки замаскована всім цим плющем та ліанами".

Адам розповідає, що всередині ще збереглися оригінальні ліжка та душові кабіни. В одному з приміщень підлога обвалилася, "тому всі ліжка змішалися з усіма цими уламками". "Це було божевілля", – каже він.

Серед інших відкриттів дослідник побачив і закинуту психлікарню з металевими ліжками на ланцюгах.

"Я ніколи раніше не бачив нічого подібного", – ділиться він.

Найбільше його вразило, "як усе заросло".

"Я не усвідомлював, наскільки все так погано, бо я був у Чорнобилі, а в Чорнобилі досі можна побачити будівлі та все таке, але це місце повністю захоплене [дикою рослинністю]", – додає мандрівник.

Для Адама дика, спустошена й "населена привидами" атмосфера острова була "досить крутою". Мандрівник стверджує, що зняв на камеру кілька моторошних моментів, які він вважає можливими свідченнями наявності привидів на острові.

"Ми взяли з собою деяке обладнання, щоб подивитися, адже це найстрашніше місце в світі, чи не так? Ми дійсно щось там зафіксували, на спіритичному радіоприймачі пролунали якісь слова. Коли ми знімали, можна було чітко почути кроки, вони були настільки чіткими, а камера була встановлена так, що можна було побачити, як ми з подругою просто стояли там, а потім можна було почути, як ці кроки пробігають по кімнаті", – каже Адам.

Пізніше, переглядаючи записи з тієї будівлі, він помітив ще одну деталь: на відео було чути крик, хоча під час зйомок мандрівники його не чули.

Попри безліч подорожей – від "островів із привидами" до психіатричних лікарень – його улюбленим місцем залишається Чорнобиль в Україні, покинутий після аварії на АЕС 1986 року.

"Просто тому, що це ціле місто. Це як життя в апокаліпсисі: дороги просто заросли деревами, а хмарочоси височіють з лісу. Це дивно", – зізнається він.

