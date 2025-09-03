Легендарний масштабний мод для S.T.A.L.K.E.R. офіційно вийшов у GOG

Для запуску S.T.A.L.K.E.R.: Anomaly в бібліотеці має бути оригінальна "Поклик Прип'яті".

У GOG офіційно вийшов культовий масштабний мод для S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat - Anomaly. Про це повідомила студія GSC Game World у своїх соцмережах.

Тепер модифікацію можна встановити одним кліком на платформі CD Projekt, без проблем з оригінальним установником. Втім, для запуску Anomaly в бібліотеці GOG має бути оригінальна S.T.A.L.K.E.R.: Call of Prypiat Enhanced Edition.

GSC привітала розробників Anomaly і зазначила, що цей реліз допоможе розширити межі всесвіту "Сталкера".

Що таке S.T.A.L.K.E.R. Anomaly

S.T.A.L.K.E.R.: Anomaly - масштабний мод, який перетворює світ Зони на повноцінну пісочницю та симулятор виживання.

Модифікація пропонує пройти окрему сюжетну лінію, або ж створити свою власну, ставши, наприклад, торговцем або вільним сталкером. Гравцю доведеться стежити за своїм спорядженням, готувати їжу, щоб не померти з голоду, шукати воду і нічліг.

Модифікацію зроблено на оновленому рушії оригінальної гри, тому сама по собі вона досить вимоглива до ПК. Але натомість Anomaly пропонує поліпшену графіку, яка набагато ближча до Shadow of Chornobyl, ніж до Call of Pripyat.

Раніше ми розповідали, що S .T.A.L.K.E.R. 2 отримає два сюжетні доповнення, але доведеться почекати. У найближчих планах у студії випуск гри на PS5 і перехід на рушій Unreal Engine 5.5.4.

