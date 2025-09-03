Найбільш популярним автомобілем у серпні став Renault Duster.

Минулого місяця десять найпопулярніших моделей сформували 30% вітчизняного ринку нових легковиків. Такі дані наводять фахівці порталу "‎УкрАвтопром"‎.

В десятку найпопулярніших автомобілів потрапили лише кросовери, а найбільш популярним авто став Renault Duster.

Це компактний кросовер-позашляховик, який був представлений румунським автовиробником Dacia (входить до Groupe Renault) у модельному ряді 2010 року. Інша його назва - Dacia Duster.

Одразу за Renault Duster доволі очікувано йдуть BYD Song Plus та Toyota RAV4. Замикає десятку лідерів Volkswagen Touareg, який також традиційно користується великою популярністю.

ТОП-10 нових легкових автомобілів серпня:

Renault Duster – 486 одиниць;

BYD Song Plus – 361;

Toyota RAV4 – 299;

Hyundai Tucson – 251;

Volkswagen ID. UNYX – 206;

Honda eNS1 – 202;

Toyota Land Cruiser Prado – 175;

BYD Sea Lion 07 – 155;

Toyota Yaris Cross – 148;

Volkswagen Touareg – 143.

Ринок кросоверів – який автомобіль обрати

Сегмент кросоверів переповнений різними авто, через що покупцям буває важко обрати модель, яка відповідає їхнім вимогам. На щастя, фахівці активно допомагають потенційним автовласникам.

Нещодавно спеціалісти Top Gear назвали п’ять найкращих нових кросоверів, які можна купити у цьому році. До списку потрапили Kia EV3, Dacia Duster, Volvo EX30, Ford Puma та Hyundai Kona.

А ще раніше свій список найкращих кросоверів 2025 року представило видання Сar and Driver. Особливу увагу фахівці радять звернути на Honda CR-V, який може похвалитися гарною керованістю, високою якістю збірки та багатим оснащенням.

