Космічне тіло, що отримало назву 2025 QV5, було вперше помічено 24 серпня цього року.

Астероїд розміром з автобус, уперше помічений трохи більше ніж тиждень тому, пролетить повз Землю 3 вересня. Про це пише Live Science.

Зазначається, що він наступного разу наблизиться до нас так близько тільки 4 вересня 2125 року - майже через 100 років.

Астероїд, який дістав назву 2025 QV5, було вперше помічено 24 серпня цього року. Його діаметр становить близько 11 метрів, що приблизно відповідає довжині шкільного автобуса. Він летить до нас зі швидкістю понад 22 400 км/год, згідно з даними служби Asteroid Watch Лабораторії реактивного руху NASA (JPL).

Цікаво, що в середу астероїд наблизиться до Землі на відстань 805 000 кілометрів від нашої планети, що приблизно вдвічі більше за відстань до Місяця. 2025 QV5 обертається навколо Сонця по майже круговій орбіті, здійснюючи один оберт навколо нашої зірки за 359,4 дня. Протягом цього часу він дрейфує між орбітами Землі і Венери, відчуваючи легке тяжіння між двома планетами. У результаті він навряд чи коли-небудь зіткнеться із Землею.

"І навіть якби це сталося, він занадто малий, щоб вважатися потенційно небезпечним, і більша частина його матеріалу, ймовірно, згоріла б в атмосфері", - сказано в статті.

Важливо, що вчені, як і раніше, прагнуть дізнатися якомога більше про це космічне каміння, і його обрали як мету для радіолокаційного телескопа NASA "Голдстоун" у Барстоу (Каліфорнія), який спеціалізується на відстеженні та візуалізації навколоземних астероїдів.

Цікаво, що 2025 QV5 здійснить ще кілька "близьких зближень" із Землею протягом наступного століття, включно з прольотами у 2026 і 2027 роках. Однак ці прольоти відбуватимуться на набагато більших відстанях від нашої планети. Наприклад, наступного року астероїд наблизиться до нас лише на 5,3 мільйона кілометрів і буде втричі далі, коли пролетить повз нас у 2027 році.

"Наступного разу астероїд наблизиться так близько 4 вересня 2125 року - приблизно через 100 років, 1 день і 2 години після поточного прольоту. Згідно з поточними розрахунками, отриманими з бази даних малих тіл, він опиниться на відстані близько 1,3 мільйона кілометрів від Землі", - сказано в матеріалі.

У міру того, як дослідники збиратимуть більше даних про рух 2025 QV5, вони зможуть уточнити орбітальну траєкторію об'єкта, яка зміниться, коли він, імовірно, повернеться.

Зазначається, що астероїди також можуть відхилятися від курсу через гравітаційну взаємодію з іншими об'єктами, такими як планети і більші космічні об'єкти. Якщо 2025 QV5 протягом наступних 100 років пролетить повз невідомий астероїд між Землею і Венерою, ми можемо навіть не дізнатися про його зміну напрямку, доки в майбутньому він не перестане слідувати за очікуваною траєкторією.

Астрономи проєкту "Віртуальний телескоп" вестимуть пряму трансляцію спостереження за найближчим зближенням: її можна подивитися на YouTube.

Астероїд, який вважали небезпечним для Землі, має рекордні шанси зіткнутися з Місяцем у 2032 році. Спочатку, після відкриття наприкінці 2024-го, YR4 мав імовірність зіткнення із Землею на рівні 3,1% - рекордно високу серед усіх відомих астероїдів. Але подальші наземні та космічні спостереження дозволили виключити удар по нашій планеті. Натомість існує близько 4,3% шансів, що він вріжеться в Місяць.

