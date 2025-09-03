Трамп про Путіна: Я дізнався 'речі, які будуть дуже цікавими'

Американський лідер наголосив, що невдовзі розповість про це більш детальніше.

Президент США Дональд Трамп заінтригував заявою про російського диктатора Володимира Путіна під час брифінгу у Білому домі.

Відповідаючи на питання, чи розмовляв він з російським правителем упродовж останнього тижня, Трамп відповів, щодізнався "дізнався речі, які будуть дуже цікавими".

"Ви дізнаєтесь про це найближчими днями", - заінтригував Трамп.

Крім того, Трамп не відповів, які наслідки чекають Росію, якщо Кремль відмовиться від зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Лідер США "уважно стежить" за тим, що "вони зроблять і що станеться".

Інші заяви Трампа про Путіна

Як повідомляв УНІАН, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що "дуже розчарований" російським диктатором Володимиром Путіним.

"Я дуже розчарований Путіним. Тисячі людей вмирають у війні, яка не має сенсу. Її ніколи б не було, якби я був президентом", – сказав американський лідер.

Трамп додав, що США будуть "щось робити", щоб допомогти людям жити. За його словами, кожного тижня вмирають сім тисяч людей. Здебільшого – солдати.

