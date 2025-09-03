'Найщиріші вітання': Трамп іронічно звинуватив Росію, Китай та КНДР у змові проти США

Американський лідер зробив відповідну заяву, коментуючи військовий парад у Пекіні.

Президент США Дональд Трамп уважно спостерігав за історичним військовим парадом у Китаї. Його реакція на подію була саркастичною.

У Truth Social Трамп написав, що бажає лідеру КНР Сі Цзіньпіну та чудовому народу Китаю "провести чудовий і тривалий день святкування". Втім, Трампа зачепила присутність на параді російського диктатора Володимира Путіна та лідера КНДР Кім Чен Ина.

"Будь ласка, передайте мої найщиріші вітання Володимиру Путіну та Кім Чен Ину, які змовляються проти Сполучених Штатів Америки", - написав Трамп.

Перед цим він висловив сподівання, що Сі "згадає про величезну підтримку та кров", які США надали Китаю, "щоб допомогти йому забезпечити свою свободу від дуже недружнього іноземного загарбника".

"Багато американців загинули в прагненні Китаю до Перемоги та Слави", – додав він.

Як повідомляв УНІАН, Китай провів військовий парад, який прокотився через церемоніальне серце Пекіна - з винищувачами, танками та останніми зразками китайських військових технологій. Це наймасштабніша демонстрація сили і дипломатичного впливу за останні роки.

Парад, присвячений 80-й річниці закінчення Другої світової війни, став кульмінацією багатотижневої кампанії правлячої Комуністичної партії, спрямованої на розпалювання націоналізму, перегляд ролі Китаю в тій війні та утвердження партії як рятівника нації від іноземного агресора - Імператорської Японії.

