Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що "дуже розчарований" російським диктатором Володимиром Путіним.

"Я дуже розчарований Путіним. Тисячі людей вмирають у війні, яка не має сенсу. Її ніколи б не було, якби я був президентом", – сказав американський лідер у телефонному інтерв’ю американському політтехнологу Скотт Дженнінгсу.

Трамп додав, що США будуть "щось робити", щоб допомогти людям жити. За його словами, кожного тижня вмирають сім тисяч людей. Здебільшого – солдати.

"Якщо я можу допомогти зупинити це, думаю, я маю обовʼязок зробити це", – констатував президент США.

Війна в Україні: інші заяви західних політиків

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сказав, що Путін, імовірно, найсерйозніший воєнний злочинець. За його словами, Європа повинна зрозуміти, що потрібно робити з військовими злочинцями.

Раніше він також заявив, що запропонує місце для проведення переговорів між Росією та Україною. За його словами, для цього підійде Женева, що у Швейцарії.

Водночас словацький премʼєр Фіцо після зустрічі з Путіним заявив, що збирається обговорити з Володимиром Зеленським удари по енергетиці Росії. Ці атаки він назвав "неприпустимими".

