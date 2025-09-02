Будапешт хочуть вдарити одразу у два болючих місця.

Європейський союз настільки втомився від антиукраїнської політики Угорщини, що справді готовий покарати її. Про це пише угорське видання Atlatszo.

Видання зокрема посилається на значну зміну настроїв в Берліні із приходом до влади нового канцлера. Угорщина та Німеччина традиційно мають тісні економічні зв'язки, тож тривалий час Берлін утримувався від реального тиску на Будапешт через його антиукраїнські витребеньки. Однак тепер у Німеччині вважають Україну питанням власної безпеки, а отже в дію вступає зовсім інша логіка: безпека важливіша за економіку.

За даними урядових інсайдерів в Берліні та Будапешті, з якими говорили журналісти Atlatszo, Німеччина вже кілька разів за останні місяці попереджала Угорщину про необхідність припинити блокування допомоги Україні, однак розуміння не зустріла. І це матиме наслідки.

"Окрім подальшого погіршення двосторонніх відносин, уряд Німеччини вирішуватиме "угорську проблему" на рівні ЄС. Це той самий уряд Німеччини, який досі закликав до стриманості у своїх діях проти Угорщини через свої економічні інтереси в ній. Однак нове керівництво в Берліні надає пріоритет політиці безпеки, яка переважає економічні інтереси", – йдеться у публікації.

Автори статті поспілкувалися з обізнаними джерелами в Брюсселі, і ті розповіли, що роздратування Угорщиною не лише в Німеччині, але в ЄС загалом, вже досягло такого рівня, що зараз активно шукають механізми нейтралізувати вето угорського уряду на рішення щодо України, а разом з тим і покарати Будапешт за його дії.

"Кілька наших джерел одноголосно заявили, що існують плани заморозити всі поточні кошти ЄС, що належать Угорщині, можливо, вже цієї осені. На думку Єврокомісії та держав-членів, це найефективніша дія проти угорського прем'єр-міністра, який розуміє та розмовляє лише мовою грошей", – пише видання.

Йдеться про замороження "десятків мільярдів євро" із семирічного бюджету субсидій для Угорщини. Зокрема Будапешт може втратити усі європейські субсидії для сільського господарства, "що означатиме катастрофу для угорської економіки".

"І, за нашими джерелами, зараз для цього є політична воля як з боку Єврокомісії, так і з боку держав-членів", – пише Atlatszo.

Паралельно із заморозкою фінансування угорських потреб ЄС також може реалізувати механізм позбавлення Угорщини права голосу в межах блоку. Зазначається, що досі саме Німеччина блокувала застосування цього заходу, однак новий німецький уряд повернув це питання до порядку денного.

Як писав УНІАН, наприкінці серпня стало відомо, що Угорщина намагається заблокувати надання військової допомоги Україні, що надається коштом заморожених російських активів. Ключовим тут є той аспект, що такий спосіб фінансування жодним чином не зачіпає фінансові інтереси Угорщини, тож в теорії Будапешт не мав би протестувати проти цього формату.

Також ми розповідали, що Угорщина заборонила в’їзд на свою територію, а також загалом у Шенгенську зону командувачу Сил безпілотних систем ЗСУ Роберту Бровді. Так уряд Орбана вирішив покарати його за українські удари по російському нафтогону "Дружба".

