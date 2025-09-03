Прем'єр Болгарії заявив, що глушіння GPS є одним з наслідків воєнних конфліктів.

Влада Болгарії повідомила, що не буде проводити розслідування причин збоїв у роботі GPS в аеропорту Пловдива, які фіксувалия під час прибуття літака голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, повідомляє DW.

"Немає підстав для початку розслідування", — заявив прем’єр-міністр Болгарії Росен Желязков.

Він додав, що подібні інциденти "не класифікуються як гібридні чи кібервиклики". Більше того, за словами прем’єра Болгарії, такі зафіксовані перешкоди - не рідкість.

"Від початку війни проти України ми бачимо прояви того, що називається електронною війною. У глушінні GPS немає нічого незвичного — це один із наслідків воєнних конфліктів", - зазначив Желязков.

На думку болгарського прем’єра, такі перешкоди не були спрямовані конкретно проти літака фон дер Ляєн.

Деталі інциденту з літаком Урсули фон дер Ляйен

Раніше УНІАН повідомляв, що видання Sky News повідомляє, що час втручання в роботу GPS виглядає цікаво, адже це сталося тоді, коли ЄС готує свій 19-й пакет санкцій проти Росії, а європейські лідери обговорюють, які гарантії безпеки вони можуть надати Україні. Також цей інцидент стався під час чотириденного туру глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн державами-членами ЄС, які межують із Росією чи розташовані поруч з цією країною. Ще видання розповіло, що кілька невпізнаних дронів стежили за переміщенням військ країн-членів НАТО під час їхнього проїзду через Східну Німеччину і землю Тюрінгія до східного фронту для доставки боєприпасів в Україну.

Також ми писали, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пригрозила Росії, що за чергову атаку по Києву, відомство продовжить чинити тиск на країну-агресор. Примітно, що в результаті дронової атаки РФ пошкоджено будівлю місії ЄС. Ляйен додала, що цей випадок показує, що Кремль не зупиниться ні перед чим, щоб тероризувати Україну.

