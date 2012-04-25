Жінка впала у 22-метровий колодязь

Як повідомили кореспондентові УНІАН в оперативно-координаційному центрі територіального УМНС у Хмельницькій області, надзвичайна пригода сталася напередодні ввечері. Через власну необережність в криницю впала жінка і не могла самостійно вибратись.

До її порятунку було залучено чотирьох рятувальників, які за допомогою мотузки підняли жінку з криниці та надали необхідну допомогу до приїзду швидкої медичної допомоги.