ДТП на Львівщині: загинула дитина, ще троє - у лікарні
10:10, 08 травня 2012Разное
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Водій автомобіля «Шкода Октавія А5» не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив зіткнення з автомобілем «Додж Рам Ван».
|Жахлива аварія сталася у Золочеві
Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ МВС України, близько 20-ї години в місті Золочів водій автомобіля «Шкода Октавія А5» з невідомих поки причин не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив зіткнення з автомобілем «Додж Рам Ван».
Наслідки ДТП жахливі: незважаючи на всі зусилля медиків від отриманих травм у лікарні помер син водія автомобіля «Шкода», чотирирічний хлопчик. Сам водій, його другий син та ще один пасажир перебувають в лікарні з травмами різного ступеню тяжкості.
До медичного закладу з тілесними ушкодженнями були доставлені також жінка-водій автомобіля «Додж» та двоє її дітей віком 1,8 та 6 років.
Наразі за фактом ДТП триває розслідування.
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