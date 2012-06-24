Активісток Femen знімали з огорожі «Олімпійського»

У Києві працівники Печерського райуправління міліції затримали трьох активісток громадського руху Femen.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС, встановлено, що дані громадянки залізли на огорожі поблизу НСК «Олімпійський» та висловлювалися нецензурними словами.

Порушниць доставлено до відділу міліції та складено адміністративні протоколи за ст.173 «Дрібне хуліганство» КУпАП.