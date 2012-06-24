Активісток Femen знімали з огорожі «Олімпійського»
15:44, 24 червня 2012Разное
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Міліція склала адмінпротоколи стосовно трьох активісток Femen, які влаштували свою акцію біля «Олімпійського».
Фото прес-служби Femen
У Києві працівники Печерського райуправління міліції затримали трьох активісток громадського руху Femen.
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС, встановлено, що дані громадянки залізли на огорожі поблизу НСК «Олімпійський» та висловлювалися нецензурними словами.
Порушниць доставлено до відділу міліції та складено адміністративні протоколи за ст.173 «Дрібне хуліганство» КУпАП.
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