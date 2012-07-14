Вагон-кінотеатр включили до складу пасажирського поїзду

Зокрема, тут демонструватимуться фільми в рамках фестивалю "Orange Літнє кіно".

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії, відзначивши, що спеціальний вагон курсуватиме до 31 серпня.

"Для демонстрації фільмів перевізник трансформував один зі своїх вагонів у кінотеатр. Під час проїзду в ньому демонструватимуться найцікавіші польські та закордонні фільми", - повідомила прес-служба, відзначивши, що PKP Intercity бере участь в цьому проекті вже четвертий рік.

Минулого року фільми в такому вагоні подивилося більш як 20 тисяч пасажирів.

PKP Intercity відзначила, що пасажирам не потрібно доплачувати за перегляд фільмів, це включено у вартість квитка на проїзд.

Як повідомляв УНІАН, компанія PKP Intercity, що належить польській державі та є найбільшим пасажирським залізничним перевізником на довгі відстані, минулого року перевезла 36,6 млн. пасажирів, зокрема 1,8 млн. на міжнародних трасах.