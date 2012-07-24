На кордоні України затримані фішки для казино

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Державного прикордонного комітету Білорусі.

«Незвичайний вантаж виявили 22 липня пінські прикордонники у вантажному автомобілі «Рено», що в'їжджав до Білорусі з України через пункт пропуску «Верхній Теребежів». Під нижнім спальним місцем водій, громадянин Сербії, намагався нелегально провезти 90 коробок із фішками для гральних закладів (по 100 штук у коробці)», - йдеться в повідомленні.