На кордоні України затримані фішки для казино
01:45, 24 липня 2012Разное
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На білорусько-українському кордоні затримано партію контрабандних фішок для гральних закладів на суму 5,2 млн білоруських рублів.
Фішки широко використовуються як ігрові гроші
Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Державного прикордонного комітету Білорусі.
«Незвичайний вантаж виявили 22 липня пінські прикордонники у вантажному автомобілі «Рено», що в'їжджав до Білорусі з України через пункт пропуску «Верхній Теребежів». Під нижнім спальним місцем водій, громадянин Сербії, намагався нелегально провезти 90 коробок із фішками для гральних закладів (по 100 штук у коробці)», - йдеться в повідомленні.
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