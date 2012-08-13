У ДТП на Хмельниччині одна людина загинула, п’ятеро отримали травми

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ МВС України, на 87 км автодороги Гуків-Дунаївці-Могилів-Подільський водій автомобіля Volkswagen Passat виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем Fiat Doblo.

Внаслідок ДТП пасажир автомобіля Volkswagen загинув на місці пригоди, а водій та ще двоє пасажирів цього ж автомобіля, а також водій та пасажир автомобіля Fiat отримали тілесні ушкодження, з якими були доставлені до Новоушицької райлікарні. Серед травмованих – 12-річна дитина.