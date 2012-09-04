З даху вагону зняли п'яного громадянина Казахстану

Він перебував там під час руху поїзда у стані сильного алкогольного сп’яніння.

Як повідомили УНІАН в Управлінні МВС на Львівській залізниці, в чергову частину міліції лінійного відділу на станції Львів надійшло повідомлення про те, що на станції «Підзамче» Львівської залізниці машиністом пасажирського поїзда сполученням «Львів-Запоріжжя» було помічено чоловіка, який сидів на даху третього вагону, коли потяг рухався.

Поїзд було зупинено, затриманий 36-річний громадянин Республіки Казахстан поводив себе неадекватно і нічого не міг пояснити по даній ситуації. Його було передано спеціалізованій психіатричній бригаді швидкої медичної допомоги Львова із діагнозом “сильне алкогольне сп’яніння”. Затримки руху поїздів на дільниці не було, обставини інциденту з‘ясовуються.