Автомобіль зіткнувся з коровою

Як повідомляє сайт «Новини Краматорська», в результаті цього ДТП, яке сталося на поточному тижні, водій машини одержав легкі тілесні ушкодження, а корова загинула. Тепер господар корови і автомобіліст мають намір у суді з'ясовувати, хто був винуватцем цієї дорожньо-транспортної пригоди.

Місяць тому, 3 серпня, в Краматорську (на вул. Бородіно) відбулося аналогічне ДТП. Тоді зіткнулися мотоцикл і корова, в результаті зіткнення загинув водій і серйозно постраждав пасажир мотоцикла.