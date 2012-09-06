Автомобіль зіткнувся з коровою
22:43, 06 вересня 2012Разное
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У Краматорську Донецької області на автодорозі автомобіль зіткнувся з коровою.
Як повідомляє сайт «Новини Краматорська», в результаті цього ДТП, яке сталося на поточному тижні, водій машини одержав легкі тілесні ушкодження, а корова загинула. Тепер господар корови і автомобіліст мають намір у суді з'ясовувати, хто був винуватцем цієї дорожньо-транспортної пригоди.
Місяць тому, 3 серпня, в Краматорську (на вул. Бородіно) відбулося аналогічне ДТП. Тоді зіткнулися мотоцикл і корова, в результаті зіткнення загинув водій і серйозно постраждав пасажир мотоцикла.
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