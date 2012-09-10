В Ужгороді п’яний міліціонер збив пішохода на «зебрі»

В Ужгороді п’яний міліціонер збив пішохода на пішохідному переході.

Як повідомила УНІАН прес-секретар прокурора Закарпатської області Вікторія Попович, прокуратура Ужгорода проводить перевірку в порядку ст. 97 КПК України і вирішується питання щодо порушення кримінальної справи стосовно старшого лейтенанта ужгородської міліції, який у стані алкогольного сп’яніння збив пішохода.

За словами В. Попович, попередньо встановлено, що 33-річний дільничний інспектор ужгородської міліції 9 вересня близько 10-ї вечора сів за кермо напідпитку і скоїв наїзд на 23-річного ужгородця, який переходив дорогу по пішохідному переходу.

«Після вчиненого наїзду, п’яний міліціонер ще зіткнувся з іншим автомобілем, який пропускав пішохода», - уточнила речник прокуратури.

Вона також додала, що збитий міліціонером хлопець отримав тяжкі тілесні ушкодження і наразі проходить лікування.