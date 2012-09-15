У центрі Одеси розпочалося спорудження конфліктної багатоповерхівки (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, мітинг протесту тривав близько години.

Як заявив на мітингу депутат міськради Геннадій Труханов, будівництво нового житлового будинку в історичній частині Одеси, поряд з «будинком-стіною», ведеться таким чином, що новобудова може закрити унікальний вид на цю архітектурну пам'ятку.

Депутати підтримали городян - ініціаторів збору підписів під зверненням до правоохоронних органів з вимогою припинити будівництво поряд з «будинком-стіною», і мають намір також приєднатися до учасників мітингу, який проводитиметься у суботу у Воронцовському провулку.

Тим часом, до учасників акції протесту вийшов забудовник - голова наглядової ради «Інвестбанку» Ігор Тепліц, який заявив депутатам, що будівництво житлового будинку ведеться на законних підставах – є документи на земельну ділянку і узгоджена проектна документація. Він також запевнив, що архітектурна особливість «будинку-стіни» порушена не буде.

Проте учасники акції протесту зажадали від забудовника змінити проект так, щоб не був порушений унікальний панорамний вид «будинку-стіни».

У свою чергу, депутати міськради ініціювали зустріч із забудовником І.Тепліцем і директором СП «Домус-центр Лтд», що веде будівельні роботи біля «будинку з однією стіною», щоб спробувати знайти компроміс у даній ситуації.

Довідка УНІАН. «Будинок з однією стіною» у Воронцовському провулку, поряд з пам'ятником Дюку де Рішельє і знаменитими Потьомкінськими сходами, - одна з популярних визначних пам'яток Одеси. Якщо подивитися на будинок під певним кутом виникає ілюзія, що у нього лише одна стіна. Багато городян побоюються, що новий приватний будинок може своїм фасадом закрити унікальну перспективу на «будинок-стіну».