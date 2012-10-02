Гендиректор Yahoo народила
03:55, 02 жовтня 2012Разное
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Генеральний директор інтернет-компанії Yahoo Марісса Майєр народила сина.
Марисса Майєр у липні посіла місце голови Yahoo
Про це повідомив її чоловік Майєр Захарі Бог у своєму мікроблозі в Twitter.
Майєр була призначена керівником Yahoo в середині липня. Як зазначали тоді західні ЗМІ, 37-річна Майєр стала першою вагітною жінкою, яка очолила велику компанію, що входить до списку Fortune 500.
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Рада директорів Yahoo, обравши Майєр, вирішила, що вагітність не завадить їй виконувати свої професійні обов'язки.
Сама Майєр в інтерв'ю виданню Fortune заявляла, що після народження дитини планує взяти лише кілька тижнів відпустки.
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