Новий гендиректор Yahoo отримає 100 млн. дол., якщо виправдає сподівання

Це станеться, якщо вона збереже свою посаду впродовж п'ятьох років і досягне поставлених радою директорів цілей, пише РІА "Новости" за матеріалами The Wall Street Journal.

Цього тижня 37-річна Майєр посіла місце голови Yahoo, яке лишалося вакантним з 13 травня, і стала п'ятим керівником компанії за останні п'ять років.

Майєр заміжня трохи більше двох років, наразі вона чекає свою першу дитину.

Раніше вона була одним з ключових топ-менеджерів Google і відповідала за ряд популярних сервісів компанії, включаючи Google Maps, Google Earth, Zagat, Street View і локалізований пошук. Вона прийшла в Google 1999 року - практично відразу після заснування інтернет-компанії - і стала першою жінкою-розробником у корпорації.

Журнал Fortune вже чотири роки включає Мариссу Майєр до списку 50 найвпливовіших жінок у бізнесі.