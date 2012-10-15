За вбивство – на волю

Пригадуєте байку Леоніда Глібова про те, як щуці з подачі хитрого хабарника лиса винесли «жахливий» вирок – замість повісити на вербі, її… кинули у річку?

Схоже рішення виніс суд у справі резонансного ДТП, яке сталося 31 грудня 2011 року. Тоді службовий автомобіль губернатора Тернопільщини Toyota Land Cruiser виїхав на зустрічну смугу у сусідній області – Хмельницькій – і протаранив таксі, в якому через аварію загинув пасажир. Обвинувачення у спричиненні смертельної аварії висунули тодішньому начальнику Тернопільскої обласної Державтоінспекції Віктору Паку, який начебто був за кермом автівки губернатора. У червні судді визнали його винним у загибелі людини, присудили 4 роки позбавлення волі і… відпустили. Тут же, у залі суду.

Це рішення видається вкрай несправедливим і брутально безглуздим, якщо не враховувати різних недомовок та незрозумілостей, які супроводжували дану ДТП.

Що ж трапилося тієї новорічної ночі? Чи дійсно Пак був за кермом автомобіля? Чому водій джипа втік з місця аварії? Хто і для чого одразу після ДТП зняв номери з Toyota Land Cruiser?

Після ДТП в міліцію з’явився чоловік, який взяв провину на себе і запевняв, що саме він був за кермом і спричинив зіткнення, однак слідчі встановили, що жодного стосунку до ДТП він не має. Чи поніс цей чоловік покарання за намагання ввести слідство в оману?

Відповіді на ці питання громадськість так і не отримала. Результати слідства не набули публічності, рішення суду широковідомим стало лише нещодавно – завдяки старанням журналістів.

Хоча спочатку картина була кардинально протилежна, коментували ситуацію і губернатор, і керівництво МВС, а міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко про хід слідства мав доповідати безпосередньо президенту.

Губернатор Валентин Хоптян уже наступного дня після ДТП заявив, що в момент аварії був в іншому місці і начебто того дня він взагалі не сідав в автомобіль Toyota Land Cruiser (хоча вранці 31 грудня його бачили на авто аналогічної моделі під час передноворічного ярмарку у Тернополі). Невдовзі під час своєї прес-конференції з приводу ДТП губернатор пообіцяв інформувати громадськість про хід слідства. Однак, потім він уже неохоче коментував усе, що стосувалося аварії, мовляв, немає до неї жодного стосунку, а тому перебіг розслідування не відстежує.

У січні було звільнено начальника обласної міліції Федора Бортняка. Як це традиційно буває, за власним бажанням. Попередньо речник Міністерства внутрішніх справ Володимир Поліщук повідомив, що за укриття певних обставин ДТП та введення в слідства в оману будуть зроблені висновки щодо керівництва Тернопільського обласного управління міліції.

І ось, наприкінці вересня, Федора Бортняка уже призначають на посаду начальника Держфінінспекції в Тернопільській області. В кулуарах говорять, що на цю посаду був інший претендент, однак кандидатуру Бортняка у Києві начебто відстояв Валентин Хоптян.

А нещодавно стало відомо, що ще у червні Хмельницький міськрайсуд визнав винним Віктора Пака у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (недотримання правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили смерть потерпілого).

Йому визначили покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном на два роки. При цьому на підставі ст. 75 Кримінального кодексу України «Звільнення від відбування покарання з випробуванням» підсудного звільнили від відбування основного покарання, замінивши його іспитовим терміном у два роки й відпустили з-під варти у залі суду.

Через невідповідність призначеного покарання важкості злочину та особі засудженого прокуратура області внесла апеляцію. Втім, 7 серпня 2012 року Апеляційний суд Хмельницької області залишив без змін вирок Хмельницього міськрайонного суду.

Одначе, люди, які стоять за таким рішенням, «наламали дров». Мова не лише про те, що громадськості дали черговий привід гостро критикувати «справедливість» українського судочинства і хаяти «злочинну владу». Рішення суду знову кинуло тінь на губернатора Тернопільщини Валентина Хоптяна.

Такий розвиток подій ще більше утвердив переконання тих, хто з самого початку не вірив у причетність Пака до аварії і висував версію, що екс-начальник ДАІ став цапом-відбувайлом і прикриває собою якусь значно вагомішу персону. Адже конкретних доказів того, що саме він їхав за кермом, не було. Сам Пак з представниками ЗМІ не спілкувався, було відомо лиш, що після отриманих звинувачень він опинився в лікарні з серцевим нападом. А потім його перевели у Вінницьке СІЗО.

Досі незрозуміло, що робив Віктор Пак у новорічну ніч в чужій області, за кілька десятків кілометрів від рідної домівки Валентина Хоптяна на автомобілі, який обслуговував губернатора.

І якщо справді саме Пак скоїв дану аварію, то чому отримав таке м’яке, далеке від справедливості покарання? Чи лише причетність до правоохоронних органів тому причина? Навряд чи. Скажімо, на початку січня в Тернопільській області засудили на 5 років позбавлення волі працівника УБОЗу. Той не був причетним ні до чиєї загибелі, просто із спільниками пообіцяв знайомому повернути викрадену іномарку за винагороду, хоча насправді і гадки не мав про місце знаходження викраденого автомобіля. Відтак незаконно отримав близько 10 тис. доларів. Судили його за шахрайство.

У справі ж ДТП залишається чимало питань і суперечностей. Після того, як рішення суду щодо Пака набуло публічності, їх стало ще більше. Але все це не заважає фігурантам даної історії регулярно розповідати казки про боротьбу з корупцією та верховенство права. Руїну ж-бо подолано. І у країні кривих дзеркал – цілковита стабільність…

Аркадій Котляр