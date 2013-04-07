ДАІ радить водіям не їхати ввечері у центр Києва

З метою уникнення проблем в русі Державтоінспекція радить водіям не їхати в центральну частину міста та пропонує залишати транспорт на паркувальних майданчиках.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв`язків з громадськістю УДАІ Києва.

Зазначається, що з метою забезпечення безпеки дорожнього руху транспорту та пішоходів, зокрема, вільного пересування вболівальників до НСК "Олімпійський", Державтоінспекція звертається до водіїв з проханням не залишати транспорт з порушенням правил, а також з 8-ї години ранку не паркувати автомобілі на тротуарах вулиць Фізкультури, В. Васильківська, (вул. Червоноармійська), Жилянській, Шота Руставелі, Саксаганського та Еспланадній.

Крім того, очікується що з регіонів прибудуть близько 20 автобусів з уболівальниками. Для зручності та уникнення проблем в русі, Державтоінспекція радить водіям транспортних засобів не їхати в центральну частину міста та пропонує скористатися паркувальними майданчиками, які розташовані біля наступних станцій метро:

1. майданчик біля станції метро «Червоний Хутір» та станції метро «Бориспільська»;

2. станція метро «Лісова» (вул. Кіото);

3. станція метро «Житомирська»;

4. станція метро «Іподром»;

5. ВДНХ.

Також буде надана можливість паркуватися уздовж бульвару Лесі Українки (від вулиць Щорса до Мечнікова та від Госпітальної до Щорса).

Державтоінспекція радить і водіям і пішоходам бути обачними, неухильно дотримуватись сигналів регулювальників, вимог дорожніх знаків, і, передусім, тимчасово встановлених.