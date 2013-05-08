Віце-прем'єр: транспортні коридори можуть істотно підвищити ВВП України

Про це заявив віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул, представляючи Концепцію стратегії розвитку автодорожнього господарства на засіданні уряду, повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем'єр-міністра.

«Україна має колосальний транзитний потенціал. Але в Україні немає жодного транспортного коридору, який на всій довжині складався б з доріг першої категорії. У разі створення таких доріг у рамках транспортних коридорів Південь-Північ, Захід-Схід, Чорноморський басейн – Східна Європа – Росія, південний Захід – південний Схід потенціал зростання ВВП країни становить до 5%», - сказав він.

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Вілкул підкреслив, що ключові автомобільні транзитні потоки через нашу країну співпадають з основними внутрішніми автодорогами України, і йдуть чотирма напрямами. Потік Північ-Південь (на якому близько 50% доріг першої категорії) забезпечує 46% транзитного товарообороту, потік Схід-Захід (близько 25% доріг першої категорії) - 24% транзиту.

Потік з Чорноморського басейну до Східної Європи і Росії з часткою доріг першої категорії в 30% становить 20% транзитного товарообороту. Ще менше частка доріг першої категорії – близько 2% - на маршруті південний Захід - південний Схід, який забезпечує 3% транзиту.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство інфраструктури має намір реформувати систему управління дорожнім будівництвом до кінця 2013 року.

На засіданні Кабміну 13 березня прем'єр-міністр України Микола Азаров оголосив про ініціативи у зміні державного управління автодорожньою галуззю. В першу чергу йдеться про те, що необхідно розділити функції проектування будівництва і прийому в експлуатацію автомобільних доріг.