У Тернополі з церкви викрали перстень, який допомагав дівчатам вийти заміж

Про це повідомляє сайт «Помісна церква».

Зазначається, що ікону та скриньку з часточкою мощів Великомучениці Варвари привезли до Тернополя у 2005 році. З тих пір у церкві кожен віруючий може помолитись біля ікони Святої великомучениці Варвари та попросити усіх благ.

Як пояснив отець Ігор Прийдун, Великомученицю Варвару вважають покровителькою дівчат. «Тож дівчата моляться їй, випрошують доброї долі. У нашому храмі, поруч з іконою, вивішена молитва. А також, є перстень, який дівчата «приміряють» на палець та випрошують щасливого майбутнього подружнього життя, - сказав священик. - І хоч невідомо, чи комусь видалось замало «закласти перстень» під час молитви у церкві, чи просто хтось обманувся цінністю матеріалу, однак на час нашого спілкування персня на місці не виявилось». Його, припустив священик, викрали. При цьому священнослужитель додав, що таке траплялося й раніше.

«Нічого страшного, покладемо інший, - сказав він. - Просто не всі люди з вірою у храм приходять».

Як відомо, мощі Великомучениці Варвари до Хрещення Київської Русі зберігались у Греції. Після хрещення Русі князем Володимиром, його правнук Михайло-Святополк одружився з дочкою грецького царя – Варварою. Відбуваючи за своїм чоловіком до Києва, вона повезла із собою і мощі Святої Варвари. Нині вони перебувають в Свято-Володимирському Соборі Києва.