Настоятель храму: У Києві відбуваються зцілення від ікони «Миколая Утішителя»

Отець Роман повідомив кореспондентові УНІАН, що він одержав зцілення від хронічного гаймориту, коли забирав чудотворний образ з Мюнхена.

«Цього разу хвороба розвивалася стрімко, я не взяв з собою ліків. Зазвичай для відновлення потрібен місяць лікування антибіотиками. Я навіть не вважав себе гідним просити святого Миколая про зцілення. Але щойно ступив на поріг каплиці, де знаходиться образ, набряк як рукою зняло – повністю, без сліду. Наслідків гаймориту немає й досі. Так святий Миколай показав диво мені, священикові, який привіз образ, щоб я не просто теоретично свідчив про чиїсь зцілення, а щоб міг сказати особисто, поклавши руку на Хрест - таке диво зі мною сталося», - розповів священик.

Другий випадок зцілення за молитвами біля ікони «Миколая Утішителя» стався 17 травня, в перший день перебування чудотворного образу в Києві.

«У Олександрівській лікарні, в реанімації, лежить сестра милосердя Тетяна. Коли привезли образ, ми взяли маленьку ікону, приклали до прототипу, приклали до хворої, поклали під подушку, і вона вийшла з коми», - розповів благочинний лікарняних храмів Києва.

Також отець Роман розповів про випадки зцілення від раку, які сталися в Німеччині за молитвами перед іконою «Миколая Утішителя».

«Ми багато чули про цю ікону, про те, що люди зціляються від раку. Образ відомий на всю Баварію, біля нього було багато зцілень. Одна німкеня провела біля образа дві ночі, вона буквально лежала під ним. У неї розсмокталася ракова пухлина голови. Про це з подивом свідчать німецькі лікарі. А німецька медицина, як відомо, дуже кваліфікована, її в оману не введеш», - зазначив Барановський.

За його словами, для того, щоб святий Миколай почув прохання, потрібно молитися з відкритим серцем.

«Я можу твердо про це говорити: просіть, і одержите. Сам святий Миколай знає краще, чого ми потребуємо, які у нас хвороби. Ми конкретно просимо, вказуємо, а він знає. Святому не потрібно вказувати, перед святим потрібно розпластатися, сказати: «Допоможи!», - зазначив протоієрей.

На думку отця Романа, святий Миколай не відгукується на прохання про допомогу, якщо людина сумнівається, не має віри.

«У багатьох людей перед образом не відкриваються серця. Віра – це довіра, потрібно простягти руки великого бажання, навіть несформульованого. Якщо велика довіра до святині – людина одержує зцілення. Зціляється не той, хто інтелектуальніший, а той, хто довірливіший і відкритіший», - вважає настоятель.

Як повідомляв УНІАН, 17 травня до Києва з Мюнхена прибула чудотворна ікона «Миколая Утішителя». Образ належав великомучениці Єлизаветі Федорівні Романовій і був дарований Александрівському двру в Єрусалимі (Ізраїль).

Зараз ікона перебуває в храмі святителя Михайла, першого Митрополита київського, на Афонскому дворі Свято-Пантелєймонового монастиря (Олександрівська лікарня. Київ, вул. Шовковична, 39/1). Через місяць ікону «Миколая Утішителя» буде повернуто до Німеччини, в кімнату-каплицю Фонду ім. О.К.Глазунова.

Довідка УНІАН. 22 травня Православна Церква святкує Перенесення мощів святителя і чудотворця Миколая з Мир Лікійських у Барі.

У 1087 році святитель Миколай з'явився уві сні одному апулійському священикові міста Барі (у південній Італії) і повелів перенести його мощі в це місто.

Гробницю з білого мармуру, що чудово збереглася, було розкрито. Вона виявилася наповненою до країв запашним миром, у якому знаходилися мощі святителя, від яких походило багато чудес.