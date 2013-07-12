В українців зможуть відбирати машини, які визнають загрозою для екології (відео)

Автомобілі можуть забрати посеред вулиці, якщо вони становлять екологічну загрозу. Так держава хоче боротися з машинами, що старші за 15 років, йдеться у сюжеті ТСН.

Відповідний документ минулого тижня ухвалила Верховна Рада. Він також встановлює податок на утилізацію автомобілів.

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Однак хто визначатиме екологічну загрозу - у документі ані слова. "Незрозуміло, які органи. Незрозуміло, за якими критеріями можуть відбирати автомобілі в українців і направляти їх на утилізацію", - зауважив гендиректор асоціації автоімпортерів Олег Назаренко.

Цілком імовірно, що "загрозливим" можуть визнати колекційне авто, чи елітну, але вживану іномарку. Годі й говорити про радянський "скарб".

Однак і тим, хто їздить на свіжіших, або ж нових автомобілях розслабитися не вдасться, бо доведеться платити навіть за утилізацію вживаних авто, що ввозитимуть в Україну і навіть нових машин. Цю суму закладатимуть у вартість машин під час продажу. Виграють від такої ситуації, кажуть експортери, хіба що українські виробники, на яких збір не пошириться. І хоча в документі про це ні слова - він фактично дублює схожий російський закон, - зазначає ТСН.