У США створили ”розумні” шини

В американському університеті Пардью (штат Індіана), вчені розробили нові експериментальні автошини. Вони можуть попереджати водія не тільки про зниження тиску, а й про проколи, "грижі", порізи, заводські дефекти покришки, порушення балансування, неправильне встановлення колеса і навіть про поламки колеса, які можуть статися найближчим часом. Як повідомляє Reuters, в університеті вже створили 24 "розумних" покришки і планують невдовзі запатентувати нову технологію.

За словами представників університету, дослідникам завдяки застосуванню спеціальних сенсорів і особливих багатошарових матеріалів вдалося перетворити всю шину на один своєрідний датчик, що відстежує будь-які зміни в структурі покришки. Усі вимірювання робитимуться лише за одну секунду, і їх результати потраплятимуть на екран бортового комп`ютера автомобіля.

Впровадження такої системи коштуватиме виробникам лише один долар за шину, проте для покупців "розумне" колесо коштуватиме вже в середньому на 50 доларів дорожче. В університеті вважають, що нова технологія буде, перш за все, застосована в покришках для гоночних машин. Коли такі шини можуть з`явитися у продажу, поки що не відомо.

Можна зазначити, що компанія Pirelli також розробляє нові автомобільні покришки, які матимуть спеціальні електронні мікрочіпи, що розпізнають стан і температуру дорожнього покриття. Крім цього, такі шини можуть визначати залишковий ресурс гуми і повідомляти про необхідність їх заміни.

Автолента