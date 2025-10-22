Підготовка до зустрічі триває, заявив заступник голови російського МЗС.

Підготовка до зустрічі президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним триває. Про це заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков.

При цьому він додав, що значущих перешкод для зустрічі Путіна і Трампа немає. Він також заявив, що "противники роблять спроби перешкодити Росії та США вийти на нові домовленості й організувати чергову зустріч лідерів".

Водночас, за словами Рябкова, поки що немає жодних домовленостей про зустріч Марко Рубіо і Сергія Лаврова в Будапешті.

Відео дня

Також Рябков не підтвердив, що США і Росія обмінювалися документами у форматі non paper щодо України. Раніше Reuters із посиланням на джерела повідомляло, що Москва надіслала Вашингтону закриту ноту з вимогою передати їй контроль над усім Донбасом для укладення мирної угоди з Україною.

Зустріч Трампа і Путіна

Після телефонної розмови з Володимиром Путіним Дональд Трамп заявив про намір провести двосторонню зустріч у Будапешті для вирішення війни в Україні. Перед цим мали відбутися переговори російської та американської делегацій для обговорення ключових деталей.

Однак пізніше стало відомо, що зустріч глави МЗС РФ Сергія Лаврова і держсекретаря США Марко Рубіо, яку очікували на цьому тижні, "поки що відкладено". Пізніше Трамп заявив, що не хоче проводити з російським диктатором Володимиром Путіним марну зустріч.

Однак прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що підготовка до зустрічі триває, незважаючи на невизначеність і дипломатичну напругу.

Вас також можуть зацікавити новини: