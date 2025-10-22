Одна з найнижчих пенсій в Європі: мільйони українців виживають лише на 3000 гривень

Розмір середньої пенсії в Україні співставний з виплатами у Албанії.

Середня пенсія в Україні наразі складає 6 436 гривень або ж 133 євро (курс на момент публікації матеріалу) становить наразі.

Як повідомляє платформа "Опендатабот", майже третина українських пенсіонерів - понад 3,3 мільйона людей - отримує лише 3 340 гривень на місяць, а це майже 69 євро. Ще 4% пенсіонерів живуть на близько 2 300 гривень на місяць.

"Варто зазначити, що торік таких пенсіонерів було ще більше - 26% отримували менш як 3 000 грн, але після індексації виплати підросли до 3 тис грн на місяць", - йдеться у повідомленні.

Водночас є й ті, хто отримує більше. Так, близько 1,5 мільйона людей, або 15% усіх пенсіонерів, мають середню виплату 15 750 грн - це приблизно 325 євро. Ще майже 3 мільйони українських пенсіонерів отримують, у середньому 6 860 грн, а 2,1 мільйона - лише 4 510 грн.

"Порівняно з Європою, українська пенсія - одна з найнижчих на континенті. Її розмір приблизно такий самий, як в Албанії - 160 євро. У Румунії та Болгарії пенсії сягають від 450 до 550 євро, а у Польщі та Чехії від 800 до 900 євро на місяць", - зазначили аналітики.

Найвищі пенсії в Україні традиційно у Києві - 8 848 грн, що на 37% більше, ніж у середньому по країні. Найнижчі - у західних областях: на Тернопільщині (4997 грн), у Чернівецькій області (5173 грн) та на Закарпатті (5233 грн).

Понад чверть українських пенсіонерів продовжують працювати після виходу на пенсію. Наразі 2,8 мільйона працюючих пенсіонерів отримують, у середньому, 7069 грн виплат.

Пенсії в Україні - останні новини

За інформацією Пенсійного фонду України, середня пенсія в Україні за рік зросла на 10% або 584,9 гривні. Станом на 1 жовтня виплата складає 6436,8 грн, а в 2024 році цей показник був на рівні 5851,9 грн.

Станом на 1 жовтня 2025 року в Україні налічується 10,2 млн пенсіонерів. Понад третина (35,3%) таких громадян отримують менше 4 тисяч гривень на місяць.

