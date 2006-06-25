Ніколь Кідман вийшла заміж (фоторепортаж)

Пишна церемонія одруження актриси Ніколь КІДМАН і співака Кейта УРБАНА відбулася сьогодні в Сіднеї. Церковні дзвони сповіщали новину про весілля двох знаменитостей.

Такими словами світові агентства повідомляють про церемонію, яка відбулася в невеличкій католицькій каплиці в одному з районів Сіднея. На шляху молодят до церкви, яка стоїть на березі Тихого океану, вийшли сотні прихильників актриси, представників преси і просто цікавих жителів австралійського міста.

Наречена була одягнена в скромну бежеву сукню, в руках у неї був невеличкий букетик білих троянд, розповідають очевидці.

У церемонії брали участь рідні наречених. До вівтаря Н.КІДМАН повів її батько, а діти актриси були на весіллі свідками. Після обміну обручками під музику, яку грав симфонічний оркестр, К.УРБАН заспівав для своєї дружини серенаду.

На весіллі було помічено багато світових знаменитостей. Зокрема повідомляється, що привітати наречених приїхали актори Рассел КРОУ, Хью ДЖЕКМАН і краща подруга нареченої Наомі УОТТС.

Як зауважує радіостанція «Эхо Москвы», молодята познайомилися півтора роки тому. До цього часу Н.КІДМАН вже була розлучена зі своїм першим чоловіком – актором Томом КРУЗОМ. Від цього шлюбу в неї є двоє прийомних дітей Ізабелла і Коннор.