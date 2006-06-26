Москва очолила список найдорожчих міст світу

Москва зайняла перше місце в списку найдорожчих міст миру, складеному компанією Mercer Human Resource Consulting.

В порівнянні з торішнім рейтингом Москва піднялася на дві позиції. В той же час лідер 2005 року - Токіо - опустився на третє місце. На другому місці - Сеул, який виявився найдорожчим містом в Азії. Найдешевшим містом у світі визнана столиця Парагвая Асунсьон.

Як повідомляє BBC, в Москві життя на 12 відсотків дорожче, ніж в Лондоні і на 25 відсотків - ніж в Нью-Йорку. У той же час Times пише, що насправді існує дві Москви - одна для олігархів і багатих іноземців, інша для всіх інших. Дослідження проводилося в 144 містах по всьому світу, враховувалася порівняльна вартість набору з 200 товарів і послуг - від оренди житла до розваг.

Лєнта.ру