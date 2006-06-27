Росія підняла Білорусі ціни на газ через... НАТО

Багато чого розказують про взаємозв`язок ціни на газ і "помаранчевої" влади. Мовляв, Росія мститься Україні за президентські вибори 2004/2005 років.

Допустимо так, Росії не подобається "помаранчеві". Але чому тоді Білорусь теж одержуватиме газ по 200 доларів за тисячу кубів? Вже хто-хто, а Лукашенко явно не «помаранчевий».

Відповідь проста. Росії неважливо, хто у владі, вона хоче перейти на світові ціни, але не може це зробити цивілізовано, відкрито, тому придумує всякі «мотиви». І не має значення, хто у владі - Тимошенко чи Янукович.

А вже Америку сюди "підв`язувати" просто смішно. Мовляв, Росія так поводиться щодо України тому, що українці орієнтуються на захід, на США, хочуть вступати до НАТО.

Так само можна сказати: через прагнення Білорусі до НАТО 1 січня 2007 року Росія підняла ціни на газ до 200 доларів. Чому росіяни бояться щиро визнати: піднімаємо ціну, щоб якось розв`язати внутрішні економічні проблеми, а то влада їм не подобається, зовнішня політика, НАТО, ще щось…

Діма, місто не вказане